Stop für Blu-ray & DVD: 20th Century Fox macht Schnitt in Deutschland – Der Vertrieb von DVDs, Blu-rays und Ultra HD Blu-rays durch 20th Century Fox wird in Deutschland komplett eingestellt.

Fox war seinerzeit von Disney übernommen worden, die sich fortan um den Vertrieb von Fox-Filmen hierzulande kümmern werden. Damit dürften auch Fox eher zögerliche Veröffentlichungsstrategien der Vergangenheit angehören, denn Disney soll wohl bekannt für flottere Veröffentlichungen sein.

Mit der Kalenderwoche 26 endet damit die Ära des Vertriebs durch Twentieth Century Fox Home Entertainment Germany GmbH – „Jojo Rabbit“, die oscar-nominierte Nazis-Satire, wird damit im Juni der letzte Fox-Film in Deutschland sein, der unter diesem Label vertrieben wird.

Damit enden auch einige Filme und Reihen hierzulande aus dem Fox-Katalog, bei denen unklar sein dürfte, was davon und in welcher Form Disney überhaupt zurückbringen wird. Manches könnte also Seltenheitswert erlangen, behaltet dies im Hinterkopf – denn vielleicht erlebt ihr Reihen wie das „Alien“ oder den „Predator“ bald nur noch digital, wenn überhaupt.

Ob solche Ab-18-Streifen nämlich den Weg zum Streaming-Dienst Disney+ finden, noch dazu unverändert und uncut, ist noch nicht klar und sollte unserer Meinung nicht einfach angenommen werden.

Fox' Wegfall als deutscher Vertrieb markiert eine Entwicklung, die schon länger stattfindet und weitergehen wird – immer mehr Unternehmen stellen auf das Streamen um, wer gerne Filme in stofflicher Form sammelt, könnte irgendwann eine Zukunft erleben, in der das nicht mehr möglich sein wird.

