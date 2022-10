Hollywood: Tom Cruise plant Film auf der ISS – Wer Filme mit Tom Cruise kennt und sich mit den Hintergründen dieser beschäftigt hat, weiß, dass der Schauspieler etliche seiner halsbrecherischen Stunts selbst dreht: Treppen mit dem Motorrad herunter, Auf-dem-Kopf-Fliegen mit dem Helikopter, HALO-Fallschirmsprünge wie ein Elite-Soldat, Cruise macht das alles selbst. Nun wurde ein Projekt von ihm bestätigt, dass selbst diese Dinge noch toppt: einen Weltraumfilm im Weltraum zu drehen.

Eine Vorsitzende von Universal bestätigte laut „Unilad“, dass es Pläne gibt, mit Tom Cruise einen Film auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu drehen. Filmfans wissen: Egal, wie gut CGI eine Realität vortäuschen kann – es geht nichts über praktische Effekte und echte Drehorte, um Bildern Glaubwürdigkeit zu verleihen. Donna Langley von der Universal Filmed Entertainment Group stellte klar: Ein Tom Cruise wird sogar dann noch drehen, wenn er dafür die Atmosphäre verlassen muss.

Dies betonte Langley erst unlängst

In einem Interview mit „BBC News“ sagte sie, dass sie überzeugt sei, Cruise werde nicht nur ein Filmstudio „mit ins All“ nehmen, sondern die ganze Welt: „Ja, das ist der Plan. Wir haben ein großartiges Projekt mit Tom in der Entwicklung, in dem er genau das tun soll. Mit einer Rakete zur Raumstation fliegen und dort drehen.“ Wie „Unilad“ erläutert, kann die Weltgemeinschaft über Bordkameras ohnehin in die ISS blicken.

Doch den ersten kinoreifen Einblick werde erst das Projekt von Tom Cruise liefern. Doch wer die Filme mit dem mittlerweile 60-jährigen Hollywood-Star kennt, weiß, dass er sich selbst damit nicht zufriedengeben dürfte. So hofft auch das Studio, Tom Cruise „als ersten Zivilisten zeigen zu können, der je einen Weltraumspaziergang außerhalb der Station vorgenommen hat“.

Für sein Projekt arbeite Cruise eng mit Regisseur Doug Liman zusammen

Langley erläutert: „Während der Pandemie bat er um ein Zoom-Gespräch mit uns und sagte: 'Leute, ich habe dieses tolle Projekt, und hier ist es'.“ In der Handlung soll es um einen Charakter gehen, dessen Löwenanteil an Problemen und Szenen sich zwar auf unserem Planeten abspiele, doch eine besondere Zwangslage werde bedeuten, dass „er hoch in den Weltraum gehen und den Tag retten“ müsse. Man darf gespannt sein, was aus dem Projekt wird, wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: unilad.com