Hollywood-Streik: Diese Hit-Serien werden verschoben – Wer derzeit nach Hollywood blickt, sieht eine ganze Branche im Chaos versinken. Denn der weiter andauernde Streik sorgt für einen beispiellosen Ausnahmezustand in der Film- und Serienwelt.

Hervorgerufen wird dies von der streikenden US-amerikanischen Schauspielgewerkschaft „Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists“ (SAG-AFTRA) als auch der Autorengewerkschaft „Writer’s Guild of America“ (WGA) bei ihrem Arbeitskampf gegen die Film- und Fernsehstudios der „Alliance of Motion Picture and Television Producers“ (AMPTP).

Seit Monaten tobt dieser Hollywood-Streik nun schon und wirkt sich auf zahlreiche Film- und Serien-Produktionen aus. Und so wurden nun bereits einige Kinostarts von kommenden Blockbustern verschoben, Produktionen ganz pausiert oder sogar abgesetzt. Auch mit Blick auf die vielen kommenden Serien gab es merkliche Auswirkungen. Nachfolgend zeigen wir euch die wichtigsten geplanten Serienneustarts und -Fortsetzungen und die Auswirkungen, die der Streik bis dato auf sie hat.

Netflix

„Stranger Things“ Staffel 5 (Produktion verzögert)

„The Sandman“ Staffel 2 (Dreharbeiten unterbrochen)

„Wednesday“ Staffel 2 (kein Starttermin, Produktion noch nicht begonnen)

„Bridgerton“ Staffel 3 (Dreharbeiten abgeschlossen, Release-Verzögerung möglich)

„XO, Kitty“ Staffel 2 (Fortsetzung bestätigt, Produktion noch nicht begonnen)

„Emily in Paris“ Staffel 4 (Fortsetzung bestätigt, Dreharbeiten verzögert)

„Cobra Kai“ Staffel 6 (Produktion pausiert)

„Outer Banks“ Staffel 4 (Produktion pausiert)

Amazon Prime Video

„The Summer I Turned Pretty“ Staffel 3 (bestätigt, Produktion erst nach Streikende)

„The Boys“ Staffel 4 (Post-Produktion gestoppt, Serienstart auf unbestimmte Zeit verschoben)

Disney+

„Grey’s Anatomy“ Staffel 20 (Produktion verzögert)

„Andor“ Staffel 2 (Produktion pausiert)

„The Mandalorian“ Staffel 4 (Drehstart verschoben)

„Daredevil: Born Again“ (Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben)

„Wonder Man“ (Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben)

Sky und WOW

„The Last of Us“ Staffel 2 (Produktion steht still)

„Euphoria“ Staffel 3 (Dreharbeiten verzögert)

„The White Lotus“ Staffel 3 (Produktion pausiert)

„Interview mit einem Vampir“ Staffel 2 (Produktion verzögert)

Paramount+

„Yellowjackets“ Staffel 3 (Produktion verzögert)

„1923“ Staffel 2 (Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben)

Apple TV+

„Silo“ Staffel 2 (Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben)

„Severence“ Staffel 2 (Produktion steht still)

„Foundation“ Staffel 3 (Produktion pausiert)

