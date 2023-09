Heute Abend im TV: Hollywood-Stars jagen einen Serienkiller – Mit „Zodiac – Die Spur des Killers“ begibt man sich auf eine fesselnde Reise in die düstere Welt eines der berühmtesten Serienmörder, der die Stadt San Francisco in den 1960er und 1970er Jahren in Atem hielt. In „Zodiac – Die Spur des Killers“ begleiten wir die Ermittlungen der Polizei und eines Journalisten, die alles daran setzen, den berüchtigten Zodiac-Killer zur Strecke zu bringen.

Dieser skrupellose Serienmörder verbreitete Angst und Schrecken, indem er verschlüsselte Botschaften an lokale Zeitungen schickte und seine Opfer scheinbar willkürlich auswählte. Ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Stadt in Atem hielt und bis heute Rätsel aufgibt. Regisseur David Fincher entführt die Zuschauer in eine beklemmende Atmosphäre, in der die Grenzen zwischen Wahrheit und Täuschung verschwimmen.

Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. In den Hauptrollen

Mit einem erstklassigen Cast, darunter Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo und Robert Downey Jr., wird jede Szene zu einem intensiven Erlebnis. „Zodiac – Die Spur des Killers“ basiert auf wahren Begebenheiten und schildert die verzweifelten Bemühungen der Ermittler, das Phantom zur Strecke zu bringen. Die akribische Recherche und die verzweifelten Versuche, die verschlüsselten Botschaften zu entschlüsseln, verleihen dem Film eine einzigartige Tiefe.

Die erstklassigen schauspielerischen Leistungen und die meisterhafte Inszenierung machen diesen Film zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle, die sich gerne in spannende Geschichten vertiefen. Erlebet heute Abend um 20:15 Uhr auf Tele 5 die unerbittliche Jagd nach dem Zodiac-Killer.