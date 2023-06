Sylvester Stallone offenbart Scham: „Ich habe meine Macht missbraucht“ – Zwei absolute Titanen des Actionkinos bestimmten in den 80er und 90er Jahren das Bild des Genres: Arnold Schwarzenegger und Sylvester Gardenzio „Sly“ Stallone. Stallone war stets der Kreativere der beiden, führte Regie, verfasste Drehbücher und produzierte Filme, wobei er auf all diesen Standbeinen äußerst erfolgreich war. Meilensteine wie „Cliffhanger“, „Rocky“ oder „Rambo IV“ schrieb und produzierte er. Doch auf dem Gipfel des Erfolgs verhielt er sich auf eine Weise, für die er sich heute Selbstvorwürfe macht.

Seit dem Beginn seiner unvergleichlichen Karriere 1976 mit dem ersten „Rocky“, der eine ganze Reihe von Boxerdramen begründen sollte, gefolgt von „Rambo“ (1982), legte Sylvester Stallone eine Ausnahmekarriere hin. Actiongranate um Actiongranate folgte, seien es nun Streifen wie „Die City Cobra“, „Over the Top“, „Demolition Man“, „Judge Dredd“, „Daylight“ oder die Reihe „The Expendables“. Doch Rocky und Rambo sollten seine größten Erfolgsreihen bleiben – angefangen im ernsten Fach, wurden aus den persönlichen Dramen um einen Athleten und einen Veteranen mehr und mehr Actionfilme.

Eine Zeit, auf die Sylvester Stallone kritisch zurückblickt:

Nicht jedoch, was sein Schaffen an sich betrifft, sondern im Kontext seines eigenen Benehmens, wie „PC Games“ unter Berufung auf den „Hollywood Reporter“ berichtet. Insbesondere sein Verhalten beim Dreh der Streifen „Rambo 3“ und „Rocky 4“ löste demnach Selbstkritik bei Sly aus. So wurde er in einem Interview mit einer Aussage konfrontiert, die er selbst getätigt hatte – demnach hätte er in der Vergangenheit seine Macht missbraucht.

Scharfe Worte von Stallone über sich selbst, insbesondere im Kontext der „Metoo“-Ära. Doch der Action-Titan stellte klar, dass er etwas gänzlich anderes meinte, als einen Machtmissbrauch gegenüber Frauen. Wörtlich erklärte er: „Nein, nein, nein. Wenn ich sage, ich hätte meine Macht missbraucht, dann als Person der Öffentlichkeit und mit entsprechenden Anweisungen. Ich dachte, ich wüsste alles besser. Und wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann ist das zutiefst beschämend.“ Mit „Anweisungen“ spielt Stallone auf sein Benehmen am Set und Kollegen gegenüber an.

Wie das Portal berichtet, ist Stallone derzeit mit der Arbeit an einer Fortsetzung von „Cliffhanger“ befasst. Wer ihn auch mal anders erleben will, kann das bei der packenden Mafia-Serie „Tulsa King“ auf Paramount+.

Quelle: pcgames.de