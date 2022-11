Hollywood-Freunde: Stallone gibt Auskunft über Lage von Bruce Willis – Für viele Fans war es ein trauriger Tag, als bekannt wurde, dass sich Hollywood-Ikone Bruce Willis, nicht zuletzt verehrt für die „Stirb langsam“-Reihe, in sein Privatleben zurückziehen würde. Die Familie von Willis bestätigte seinerzeit der Öffentlichkeit, dass der Schauspieler an Aphasie leidet, einem schweren Erkrankungszustand des Gehirns, der dazu führen kann, dass man Sprache nicht äußern und/oder verstehen kann. Nun hat sich Sylvester Stallone zu Wort gemeldet.

Leider hat Actionfilm-Legende Sly Stallone nichts Gutes zu Willis’ aktuellem Gesundheitszustand zu vermelden. Im Gespräch mit dem „Hollywood Reporter“ erklärte Stallone: „Bruce macht gerade einige wirklich, wirklich schwere Zeiten durch. Er befindet sich demnach sozusagen in Isolation. Das macht mich echt fertig. Es ist so traurig.“ Fans dürften Bruce Willis also so rasch leider nicht mehr zu Gesicht bekommen und können nur hoffen, dass die Situation sich doch noch zum Besseren wendet.

Bei der Bekanntgabe von Bruce Willis’ Diagnose im März hatte sich Stallone zuletzt öffentlich zu der Lage geäußert:

So hatte er über die sozialen Medien seinem alten Freund Genesungswünsche geschickt. Darunter waren Bilder von Bruce Willis, die Sylvester Stallone mit folgender Unterschrift kommentierte: „Wir kennen uns schon so lange. Ich bete für das Beste für dich und deine wunderbare Familie.“ Die langjährige Freundschaft der beiden wurde nicht zuletzt in der Reihe „The Expendables“ zementiert, für die Stallone unzählige Action-Allstars der 80er und 90er Jahre um sich scharte.

Unter diesen auch Bruce Willis. Doch als dieser für den dritten Teil der Reihe nicht in seiner Rolle als Mister Church zurückkehrte, wunderten sich die Fans, ob es vielleicht Streit gegeben habe. Seinerzeit hatte Sylvester Stallone auf Twitter verkündet: „Willis ist draußen … Harrison Ford ist drinnen! Tolle Neuigkeiten! Darauf habe ich Jahre gewartet“. Ein Fan war daraufhin geradeheraus auf Sylvester Stallone zugetreten.

Auf die Erkundigung des „Expendables“-Fans hin, antwortete Sly seinerzeit:

„Es ist nichts Persönliches. Es ist nicht so, dass es persönlich geworden wäre, und es tut mir leid, dass es danach klang. Aber dies waren nur Gespräche zwischen Schauspielern, und die Dinge entwickeln sich eben weiter. Ich denke, Bruce Willis ist ein toller Kerl, und er macht fantastisch unterhaltsame Filme.“

