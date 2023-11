"Hör mal, wer da hämmert": Tim Allen äußert sich zu möglichem Spin-off – Die 90er waren ein goldenes Zeitalter für Sitcoms. Doch während einige Kultstars von damals nach dem Abflauen des Erfolgs so schlagartig von den TV-Bühnen dieser Welt verschwinden sollten, wie sie gekommen waren, blieb uns der aus "Hör mal, wer da hämmert" bekannte Tim Allen bis heute erhalten.

So ist der ehemalige Stand-up-Komiker aktuell nicht nur etwa auf Disney+ in "Santa Clause: Die Serie" als Weihnachtsmann unterwegs und wird demnächst wieder die Sprechrolle von Buzz Lightyear in "Toy Story 5" übernehmen, der Schauspieler, Produzent und Regisseur plant auch ein ganz besonderes Herzensprojekt.

Denn wenn es nach Allen geht, ist die Geschichte um den Heimwerkerkönig Tim Taylor und seinen von Richard Karn verkörperten Sidekick Al Borland nach 8 Sitcom-Staffeln noch nicht zu Ende erzählt.

In einem Interview mit "The Messenger" erklärte der 70-Jährige: "Ich sehe Richard Karn sehr oft. Und ich spreche mit den Jungs, und ich bin einer ihrer Freunde. Wir sprechen ständig über [ein Spin-off]."

Wie Allen verrät, schwebt ihm eine Serie vor, die ähnlich wie das "Full House"-Spin-off "Fuller House" den Taylor-Nachwuchs in den Mittelpunkt stellt.

"Es ist lustig, eine der Unterhaltungen, die wir kürzlich hatten, war, wie seltsam es wäre, wenn "Home Improvement" von den Kindern der Kinder handeln würde. Wenn also alle von ihnen Kinder hätten und ich ein Großelternteil wäre. "Home Re-Improvement" oder so etwas in der Art. Das ist mir eingefallen."

Ein derartiges Projekt müsste allerdings mit anderen Darstellern realisiert werden, sind doch Taran Noah Smith und Jonathan Taylor Thomas, die damals Mark und Randy spielten, inzwischen nicht mehr als Schauspieler tätig, während sich Zachery Ty Bryan (Brad) erst kürzlich wegen Betrug und häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten musste.

Quelle: netzwelt.de