Horror-Highlight „Speak No Evil“: Kürzlich noch im Kino nun bereits im Streaming-Abo – Der Horror-Schocker aus Dänemark „Speak No Evil“ hatte bei seiner Kino-Veröffentlichung im vergangenen September 2023 für reichlich Aufsehen gesorgt. Denn weitab der Hollywood-Konkurrenz begeisterte der Streifen als europäische Produktion.

Als Christian Tafdrup, bekannt aus dänischen TV-Serien, ankündigte, den „verstörendsten Film der dänischen Kinogeschichte“ zu realisieren, spitzten Genre-Fans ihre Ohren. Mit diesem mehr als ambitionierten Vorhaben hat Tafdrup sich an die Werke eines anderen dänischen Regisseurs herangewagt. Nämlich an jene des berühmt-berüchtigten und stets kontrovers diskutierten Genre-König Lars von Trier.

Familienurlaub wird zu einem erschütternden Albtraum

Fans dürfen sich nun freuen, denn „Speak No Evil“ bietet einen hohen Schockfaktor und ist nun auf Paramount+ verfügbar, nur zwei Monate nach seinem Kinostart. Im Zentrum von „Speak No Evil“ steht eine dänische Familie, die während eines Urlaubs in der Toskana eine Freundschaft mit einer niederländischen Familie eingeht. Eine spätere Einladung nach Holland führt zu einer Kette von Ereignissen, die aus harmlosen Missverständnissen zu ernsthaften Problemen eskalieren.

Spannend ist hierbei zu sehen, wie sich der Film von Minute zu Minute steigert und am Ende aus einem netten Familienurlaub einen erschütternden Albtraum inklusive verstörenden Gewaltausbrüchen macht. „Speak No Evil“ ist generell mehr als nur ein Horrorfilm; es ist auch eine Sozial-Satire mit messerscharfen Klauen. Der Feel-Bad-Horrorschocker, der seine Premiere beim Sundance Film Festival 2022 feierte, wurde von Kritikern hoch gelobt und ist bekannt für seine intensive Darstellung psychologischen Horrors.

Quelle: filmstarts.de