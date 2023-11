„Highlander“: Reboot soll wichtiges Element beibehalten – Der Film „Highlander“ mit Christopher Lambert und Sean Connery in den Hauptrollen ist ein Epos, das auch heute noch fest im kollektiven Gedächtnis der Popkultur verankert ist. Das Motto des Films aus dem Jahr 1986 „Es kann nur einen geben“ ist eine geflügelte Redewendung, die Musik von Queen mit Hits wie „Who Wants to Live Forever“ oder auch „Princes of the Universe“ ohnehin zeitlos.

Nachdem die Fortsetzungen jedoch (vollkommen zurecht) beim Publikum durchfielen, lag die Franchise jahrzehntelang auf Eis, bis sich schließlich Chad Stahelski der Sache annahm – und damit niemand Geringeres als der Regisseur der genialen Action-Reihe „John Wick“.

Wie bekannt wurde, arbeitet dieser bereits seit mehreren Jahren an einem Reboot, und es ist wohl keine Frage, dass Stahelski seiner Interpretation einen eigenen Stempel aufdrücken wird. Wie der Regisseur nun aber erklärte, soll – sehr zur Freude der Fans – ein wichtiges Element bestehen bleiben: die Musik von Queen.

„Ja, wahrscheinlich auf eine andere Weise, als man denkt, aber grundsätzlich ja“, bestätigte Stahelski gegenüber „The Wrap“.

Dem Wortlaut ist zu entnehmen, dass er sich ein Hintertürchen offen hält. Womöglich werden die von Brian May und Roger Taylor remasterten Versionen der Originale zum Einsatz kommen, diese vielleicht aber auch komplett neu eingespielt. So oder so, kann es gelungenes „Highlander“-Reboot nicht ohne den legendären Queen-Sound auskommen.

Stahelski weiter: „Wir versuchen, alles, was man am Original liebt, mit mehr zu verbinden – das heißt, wir wollen es erden, wir wollen eine große Chance für den Aufbau dieser Welt und der Mythologie. Aber wir wollen den Spaß trotzdem nicht verlieren. Es ist wie bei den ‚John Wick‘-Filmen: Man will diese Welt erleben, man will glauben, dass sie real ist. Aber sie weicht auch um fünf Grad von der Realität ab.

„Das hier ist ein Film, in dem Unsterbliche herumlaufen und sich gegenseitig die Köpfe abhacken. Das trägt eine gewisse Lächerlichkeit in sich.“

Äußerst positiv aufgenommen wurde in diesem Zusammenhang kürzlich auch die Bestätigung, dass Henry Cavill die Hauptrolle übernehmen soll, der in drei Staffeln der Netflix-Serie „The Witcher“ sein Können am Schwert bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

