„Highlander“-Reboot: Neuer Film soll zu Jubiläum erscheinen – Die Filmwelt ist reich an ikonischen Zitaten, doch wenige sind so prägnant wie „Es kann nur einen geben“ aus dem „Highlander“-Universum. Dieser legendäre Spruch wird im kommenden Streifen eine frische Fortsetzung erfahren. Die Regie des neuen „Highlander“-Films übernimmt Chad Stahelski, bekannt als Stuntman und Regisseur des „John Wick“-Franchise.

Stahelski, ein erklärter Superfan des „Highlander“-Universums, bringt seine Expertise aus den Filmen und der Fernsehserie „Raven – Die Unsterbliche“ ein, ergänzt durch seine Kenntnisse der Romanreihe. Für die Rolle des Connor MacLeod wurde bekanntlich Hollywood-Star Henry Cavill, bekannt aus „The Witcher“, ausgewählt. Seine Besetzung verspricht eine beeindruckende Darbietung in diesem Kultfilm-Remake.

Pünktlich zum 40. Jubiläum des Originalfilms

Unter der Leitung von Stahelski plant Lionsgate, den neuen „Highlander“-Film pünktlich zum 40. Jubiläum des Originalfilms im Jahr 2026 in die Kinos zu bringen. Stahelski, der bereits vor sieben Jahren für die Regie verpflichtet wurde, verspricht eine komplexe Mythologie, die sich über mehrere Filme erstrecken könnte. Fans dürfen sich auf eine actiongeladene Inszenierung freuen, die Stahelski selbst als „John Wick mit Schwertern“ beschreibt.

Ein unverzichtbarer Bestandteil des Originalfilms war die Musik von Queen. Lieder wie „Who Wants to Live Forever“ oder „Princes of the Universe“ trugen zum Kultstatus des Films bei. Stahelski hat bereits angekündigt, dass Queen-Songs auch in seinem Film eine Rolle spielen werden. Interessante Details zum Film gab es bereits vor Monaten von Stahelski im „Happy Sad Confused Podcast“. Der Regisseur plant, eine Art Prequel zu kreieren, das sich vor dem Ereignis „The Gathering“ abspielt.

Elemente aus dem Originalfilm und der TV-Serie

Die neue Geschichte soll Elemente aus dem Originalfilm und der TV-Serie aufgreifen, mit dem Ziel, eine fesselnde Mythologie zu schaffen. Stahelski betonte die Vielfalt an Möglichkeiten, Charaktere aus verschiedenen Epochen und Kulturen zu erschaffen, die mit ihrer Unsterblichkeit konfrontiert sind. Wir sind wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, was da Highlander-technisch auf uns zukommt. Ob die Magie des Films jedoch erneut erreicht werden kann, steht in den Sternen. Am Ende kann es ja nur einen geben.

