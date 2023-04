High Tension: Kult-Schocker nach 18 Jahren vom Index – Zur Freude aller Horror-Fans schafft es der nächste Kultfilm von der Indizierungsliste. Dieser Nächste im Bunde ist kein Geringerer als einer der Kult-Schocker der letzten Dekaden. Die Rede ist von „High Tension“ aus dem Jahre 2003 vom legendären Genre-Regisseur Alexandre Aja (u.a. „The Hills Have Eyes – Hügel der blutigen Augen“, „Mirrors“, „Crawl“).

Dieser Mix aus Psycho-Thriller und Horror-Schocker sorgte im Genre für einen wahren Hype und genießt bis heute Kultstatus. Denn in den knackigen 87 Minuten begeisterte „High Tension“ mit seiner extrem beklemmenden Atmosphäre, dem psychologischen Tiefgang sowie der überaus brutalen Gewaltdarstellung. In die Kinos kam der Schocker damals in Deutschland nie, da die FSK bereits 2003 allen vorgelegten Fassungen die Freigabe verweigerte.

Verbreitungsverbot wegen „vermuteter Gewaltverherrlichung“

Erst 2004 erschien „High Tension“ hierzulande in einer von der Juristenkommission der SPIO (SPIO/JK) geschnittenen und geprüften Fassung im Heimkino via Verleih-DVD. Lange währte die Freude allerdings nicht, da Alexandre Ajas Kult-Schocker 2005 schlussendlich durch die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, kurz BzKJ, auf dem Index landete. Und dies sogar auf der Liste B, was auch ein Verbreitungsverbot nach dem Strafgesetzbuch wegen „vermuteter Gewaltverherrlichung“ beinhaltete.

„High Tension“-Fans dürfen sich nun aber nach rund 18 Jahren die Hände reiben. Denn der Knallhart-Schocker ist nicht nur in seiner Uncut-Version vom Index verschwunden, sondern die BzKJ hat nun alle Fassungen von „High Tension“ von der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen. Das bedeutet, dass der französische Kultstreifen mehr als sicher bald wieder in seiner komplett ungeschnittenen Fassung in den Handel kommen wird.

Darum geht es in „High Tension“

Wer „High Tension“ nicht kennt, oder eine Auffrischung braucht, nachfolgend der Plot zu diesem legendären Schocker-Kult. Alles beginnt mit den beiden Freundinnen Alex und Marie, die etwas Ruhe von ihrem Studium haben wollen und deshalb raus aufs Land fahren. Genauer gesagt auf den abgelegenen Bauernhof der Familie von Alex. Doch was ein kleiner Erholungsurlaub werden sollte, wird zu einem brutalen Albtraum für die beiden Freundinnen.

Denn schon am ersten Abend wird Marie Zeuge, wie ein Mann ins Haus eindringt und dort den Vater ihrer Freundin Alex bestialisch niedermetzelt. Auch die Mutter sowie der kleine Sohn der Familie fallen dem Killer zum Opfer. Kurz darauf bekommt der Eindringling auch Alex in die Finger und fesselt sie. Nun muss Marie alles daran setzen, ihre Freundin zu befreien, bevor auch sie vom Killer getötet wird.

Quelle: blairwitch.de