Hidden Strike bei Netflix: Actioner mit Jackie Chan und John Cena – Der kommende Action-Streifen „Hidden Strike“ mit der Action-Legende Jackie Chan an der Seite von WWE-Titan John Cena ist schon so etwas wie ein Kuriosum. Denn seit Jahren schon wird versucht, den Film irgendwo zu veröffentlichen – immer wieder unter verschiedenen Titeln.

Zurück reicht das Ganze ins Jahr 2017, wo damals noch unter dem Titel „Ex-Baghdad“ Jackie Chan und Sylvester Stallone in den Hauptrollen zu sehen sein sollten. 2018 entschied man sich dann, John Cena an die Seite von Chan zu stellen, dies unter dem Titel „Project X-Traction“. Zwischen 2018 und 2019 wurde der Actioner dann gedreht, unter dem Titel „SNAFU“ und mit einem ansehnlichen Budget von rund 80 Millionen US-Dollar.

Explosive Action auf dem „Highway Of Death“

Seither wollte aber kein Verleih den Streifen aufnehmen. Nun hat die elend lange Hängepartie allerdings endlich ein Ende. Denn Netflix hat sich entschieden, „Hidden Strike“ auf seiner Streaming-Plattform zu veröffentlichen. Darin geht es um zwei ehemalige Elite-Soldaten, die zusammen Terroristen stoppen müssen. Zum einen ist das Sicherheitsexperte Luo Feng und zum anderen Ex-Marine Chris Van Horne.

Alles beginnt damit, dass Luo Feng einen Anschlag auf eine chinesische Öl-Anlage untersucht. Unterstützung erhält er dabei von Van Horne – und nachdem sie die Spur zu den Terroristen aufgenommen haben, gilt es fortan für das Duo, denen das Handwerk zu legen. Doch nicht nur das, in der Folge können sie Zivilisten aus den Händen der Terroristen befreien.

Verfolgt von allerhand missgünstigen Gegnern geht es für sie über den sogenannten „Highway Of Death“ quer durch den Irak nach Bagdad. Inszeniert wurde „Hidden Strike“ von „The Expendables 4“-Regisseur Scott Waugh, also stellt euch auf wilde Action ein. Zu sehen ist der Actioner mit Jackie Chan und John Cena bereits am 28. Juli 2023 auf Netflix.

Quelle: filmstarts.de