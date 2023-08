Heute im TV: Vorsicht, die Affen sind los – Wer auf affenstarke Action und reichlich Nervenkitzel steht, sollte heute Abend den Fernseher einschalten. Denn dann gibt es mit „Planet der Affen – Prevolution“ den Start in die imposante Reboot-Trilogie zu sehen. Über 55 Jahre ist es her, dass der unvergessene Charlton Heston in „Planet der Affen“ für eine der denkwürdigsten Szenen der Filmgeschichte sorgte, als er im nassen Sandstrand vor den Ruinen der Freiheitsstatue kniete.

Es folgten vier mehr oder weniger erfolgreiche Nachfolger und ein Remake mit Mark Wahlberg. Dann, im Jahre 2011, erlebte die Reihe mit dem Reboot eine Auferstehung – und zwar eine erfolgreiche. „Planet der Affen – Prevolution“ erzählt eine andere Seite der Geschichte und zeigt dem Zuschauer, wie es überhaupt zu dieser folgenschweren Entwicklung kam, bei der die Affen über die Menschheit triumphieren.

Grenzen zwischen Animation und Realität verschwimmen

Dabei setzt Regisseur Rupert Wyatt nicht nur auf jede Menge Gefühl, sondern auch auf computergenerierte Affen, die dank des Einsatzes von Schauspieler Andy Serkis nicht nur eine sensationelle Darbietung abliefern, sondern die Grenzen zwischen Animation und Realität verschwimmen lassen. Stimmige Bilder sowie eine äußerst unterhaltsame Geschichte, ließen die Reihe somit wieder aufleben und sorgte für einen echten Kinohit im Spätsommer 2011.

Und darum geht es: Das Forscherteam Will (James Franco) und Caroline (Freida Pinto) ist auf der Suche nach einem Mittel gegen Alzheimer. Dabei experimentieren die beiden mit Affen und erleben etwas völlig Unerwartetes: Wills Lieblingsschimpanse Caesar wird im Verlauf immer intelligenter, nimmt menschliche Züge an, aber wird auch immer aggressiver.

Bildgewaltiges Blockbuster-Kino

Trotz seines guten Vorsatzes, den hochintelligenten Affen zuhause aufzuziehen, muss ihn der Forscher nach einem Vorfall mit den Nachbarn in ein Heim stecken. Doch das macht alles nur noch schlimmer, denn dieses Heim ist das reinste Gefängnis. Mit der steigenden Intelligenz steigt auch bei den immer menschlicher werdenden Affen die Wut, dass sie zu Forschungszwecken missbraucht werden. Es dauert nicht lange, da lehnen sich die Affen auf. Zur Revolution gegen den Despoten: den Menschen.

„Planet der Affen – Prevolution“ hat bis heute nichts an seiner Faszination und der Bildgewalt verloren. Drum ran an die Bananen und um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI geschaltet!