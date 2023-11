Heute im TV: Spannungsgeladener Flugzeug-Thriller – Wenn die Grenzen zwischen Realität und Wahn verschwimmen, sitzt man vielleicht in einem Flugzeug auf 40.000 Fuß Höhe und sucht verzweifelt nach Antworten. Genau das erlebt Kyle Pratt, gespielt von Jodie Foster, in dem packenden Thriller „Flightplan – Ohne jede Spur“. Die Geschichte beginnt mit dem scheinbar normalen Flug einer Mutter, die nach dem tragischen Tod ihres Ehemannes mit ihrer Tochter zurück in die USA reist.

Doch als ihre Tochter mitten im Flug spurlos verschwindet, verwandelt sich ihre Reise in einen nervenzerreißenden Kampf um Wahrheit und Vertrauen. „Flightplan – Ohne jede Spur“ ist nicht nur ein Thriller, der mit der Angst des Verlustes spielt, sondern auch ein raffiniertes Spiel mit der Psyche seiner Zuschauer. Die Regie von Robert Schwentke schafft es, eine Atmosphäre zu kreieren, in der jeder Mitreisende ein potenzieller Verdächtiger ist.

Jodie Foster brilliert in Hauptrolle

Mit Wendungen, die das Publikum bis zum Schluss im Dunkeln tappen lassen, entwickelt sich die Handlung zu einem spannenden Rätsel. Die Kameraführung und der Soundtrack unterstreichen die klaustrophobische Enge eines Flugzeugs, wo jeder Flüsterton und Blick verdächtig erscheint. Die Intensität von Jodie Fosters Darstellung als verzweifelte Mutter, die gegen die Besatzung, die Mitreisenden und ihre eigene Psyche kämpft, zieht die Zuschauer in ihren Bann.

Ihre Figur, Kyle Pratt, ist eine komplexe Mischung aus Verletzlichkeit und Entschlossenheit, die sich durch das scheinbar unmögliche Unterfangen kämpft, ihre Tochter in einem Flugzeug voller Fremder zu finden. Für Fans von hochfliegenden Thrillern und solchen, die es werden wollen, ist „Flightplan – Ohne jede Spur“ ein TV-Tipp, der sich lohnt. Der Film wird heute Abend am 14. November 2023 um 22:30 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.