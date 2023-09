Heute im TV: Kultige Mensch-Alien-Schlacht – Heute Abend gibt es die Rückkehr eines wahren 90er Kultfilms im Free-TV zu sehen. Der Film, der in den späten 90ern das Genre des Science-Fiction-Kriegsfilms maßgeblich beeinflusst hat, ist die Sci-Fi-Satire „Starship Troopers“. Regisseur Paul Verhoeven, bekannt für Werke wie „RoboCop“ und „Total Recall“, nimmt einen mit auf eine Reise in eine dystopische Zukunft, in der die Menschheit gegen die Arachniden, eine Insektenart von einem fernen Planeten, kämpft.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Robert A. Heinlein und kombiniert Aspekte der Kriegsführung mit spektakulären Spezialeffekten sowie provokanten gesellschaftlichen Kommentaren. In der Welt von „Starship Troopers“ ist der Militarismus ein zentrales Element der Gesellschaft. Die jungen Protagonisten, darunter Johnny Rico, gespielt von Casper Van Dien, melden sich freiwillig für den Militärdienst, um vollwertige Bürger zu werden.

Klassiker des Science-Fiction-Genres

Der Film verfolgt ihren Werdegang und ihre Erlebnisse, während sie sich auf dem Schlachtfeld gegen die außerirdischen Arachniden behaupten. Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Films sind die fortschrittlichen Spezialeffekte, die für die damalige Zeit bahnbrechend waren. Die Arachniden wurden durch eine Kombination von praktischen Effekten und Computergrafiken zum Leben erweckt.

Diese Techniken trugen wesentlich zur Unheimlichkeit und zum Realismus der Kreaturen bei. Doch „Starship Troopers“ ist mehr als nur ein blutiger Actionfilm. Er enthält auch deutliche Anspielungen auf faschistische Ideologien und totalitäre Regime. Was die Besetzung betrifft, so findet man neben Casper Van Dien auch Darsteller wie Denise Richards, Dina Meyer und Neil Patrick Harris, die alle eine entscheidende Rolle in der Erzählung spielen.

Für alle, die eine Zeitreise in die späten 90er Jahre machen und einen Klassiker des Science-Fiction-Genres erleben möchten, wird „Starship Troopers“ heute Abend um 22:50 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI ausgestrahlt.