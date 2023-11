Heute im TV: Fulminanter Bond-Thriller mit Daniel Craig – Der berühmteste britische Superagent der Welt begibt sich im Dienste ihrer Majestät wieder auf Weltreise, um die Schurken dieser Erde zu jagen. Der vierte und vorletzte Bond-Streifen mit Daniel Craig als ikonischer Filmspion ist zugleich einer seiner besten. Schließlich geht man in „James Bond 007: Spectre“ in die Vollen und das Ergebnis kann man heute Abend im Free-TV sehen.

Freut euch auf 135 Minuten beste Geheimagenten-Thriller-Unterhaltung. Diese beginnt für James Bond mit einer mysteriösen Nachricht, woraufhin er unbefugt nach Mexico City aufbricht, und wenig später in Rom landet. Dort trifft er auf die anziehende Lucia Sciarra, ihres Zeichens Witwe eines berühmt-berüchtigten Kriminellen. Mehr durch Zufall rutscht er unerkannt in ein geheimes Treffen hinein und kommt dabei auf die Schliche einer mehr als zwielichtigen Organisation, genannt Spectre.

Perfekte Balance zwischen Drama, Thriller sowie Bond-Action

In London torpediert derweil der neue Chef des Centre for National Security, Max Denbigh, den MI6 und stellt auch Bonds Nutzen in Frage. Ja, James Bond bekommt alle Hände voll zu tun, ist an mehreren Fronten unterwegs und muss sich mit einem Komplott, finsteren Gesellen sowie der Zerschlagung einer weltweiten Gefahr beschäftigen. Und dann ist da noch Bonds Jugendfreund, Franz Oberhauser …

Regisseur Sam Mendes hat mit seinem zweiten Bond-Streifen einen durchweg spannenden Blockbuster abgeliefert. „James Bond 007: Spectre“ trifft perfekt die Balance zwischen Drama, Thriller sowie Bond-Action. Dazu gibt es einen wirklich überzeugenden Cast, der diesem düsteren 007-Monster das passende Gesicht verleiht.

Allen voran Daniel Craig, der ein vorletztes Mal den anderen Typus Bond zum Besten gibt, und das so stark wie in seinen Rollen zuvor auch. Lange Rede, kurzer Sinn: „James Bond 007: Spectre“ ist ein echtes Film-Highlight den ihr heute Abend ab 23:30 Uhr auf Sat.1 im Heimkino genießen könnt!