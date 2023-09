Heute im TV: Ein Kultfilm der 90er – Wenn es einen Film gibt, der die 90er Jahre auf humorvolle Weise einfängt, dann ist es wohl „Verrückt nach Mary“. Was diesen Film so besonders macht, sind die humoristischen Elemente, die gekonnt in eine romantische Handlung integriert sind. Obwohl die Story auf den ersten Blick einfach wirkt, hat der Film einige interessante Facetten.

Die Handlung von „Verrückt nach Mary“ folgt dem unbeholfenen, aber liebenswerten Ted, der seit der Highschool in Mary verliebt ist. Nach einem peinlichen Vorfall am Abschlussball haben sich ihre Wege getrennt. Jahre später heuert Ted einen Privatdetektiv an, um Mary wiederzufinden. Das fängt eine Reihe von komischen und unvorhersehbaren Ereignissen an.

Cameron Diaz und Ben Stiller glänzen

Die Erzählweise des Films ist einzigartig, da sie das romantische Genre mit einer Reihe von humoristischen Elementen verbindet, die teilweise ins Absurde abdriften. Was „Verrückt nach Mary“ zudem unvergesslich macht, ist die Besetzung. Ben Stiller spielt die Rolle des Ted, und Cameron Diaz ist die bezaubernde Mary. Beide füllen ihre Rollen so gut aus, dass sie fast schon symbiotisch mit ihren Charakteren verschmelzen.

Ben Stiller liefert eine Leistung, die Teds Unbeholfenheit und Charme perfekt einfängt, während Cameron Diaz in ihrer Rolle als Mary eine Mischung aus Verrücktheit, Natürlichkeit und Glamour ausstrahlt. Unterstützt werden sie von einem Ensemble von guten Nebendarstellern, darunter Matt Dillon als skrupelloser Privatdetektiv und Chris Elliott als Teds bester Freund. Die berühmte „Haargel-Szene“ gehört sicherlich zu den Highlights und ist zu einer der bekanntesten Szenen der Filmkomödie geworden.

Darüber hinaus punktet „Verrückt nach Mary“ mit seinem Soundtrack, der einige der bekanntesten Hits der 90er enthält und perfekt zur Stimmung des Films passt. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, sich diesen Kultklassiker anzuschauen oder erneut zu erleben, kann das heute Abend um 22:20 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI tun.