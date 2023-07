Heute im TV: Arnies fulminanter Scifi-Actionthriller – Arnold Schwarzenegger ist nach all seinen großen Kultstreifen seiner Karriere von „Conan der Barbar“ über den „Terminator“ bis hin zu „Predator“ oder „Total Recall“ nicht wegzudenken. Oftmals wird dabei ein Film schnell vergessen, der bei vielen Fans überaus beliebt ist.

Die Rede ist vom Scifi-Actionthriller „The 6th Day“, in dem der gute Arnie nämlich so gar nicht mit Spektakel spart. Ähnlich wie in „Total Recall“ muss sich Schwarzenegger mit der verlorenen Identität rumschlagen. Außerdem gibt es fiese Bösewichte mit Robert Duvall und Michael Rooker, noch unbequemere Klone, aber auch eine verzwickte Verschwörung.

Herrliche Actionorgie für alle SciFi und Arnie-Fans

Genug Probleme also, die Schwarzenegger in einem dynamischen Rachefeldzug lösen muss. Eine herrliche Actionorgie für alle Scifi- und Arnie-Fans, die ihr heute Abend im Free-TV sehen könnt. Gehört ihr zu denen, die „The 6th Day“ tatsächlich noch nie gesehen haben? Dann gibt es an dieser Stelle eine kleine Story-Übersicht zu diesem kultigen Scifi-Actionthriller.

Der Streifen handelt vom Familienvater Adam Gibson, der eines Tages von der Arbeit nach Hause kommt und schockiert feststellen muss, dass ein Klon seinen Platz eingenommen hat. Noch ehe er herausfinden kann, wer ihn geklont hat und warum, ist ihm auch schon die Killertruppe eines mächtigen Wirtschaftskartells auf den Fersen. Doch so leicht lässt sich Gibson nicht abservieren und setzt alles daran, sein altes Leben wieder zurückzubekommen.

Bald wird auch seinen Widersachern klar, dass sie mit ihm den falschen Mann geklont haben. Wer Lust hat, sich an einem lauen Sommerabend mit satter Action in „The 6th Day“ unterhalten zu lassen, sollte heute Abend um 23:15 Uhr ZDFneo einschalten.