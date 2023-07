TV-Tipp: 90er Kult-Politthriller mit Harrison Ford – Die Schauspielikone und Kinolegende Harrison Ford ist aktuell in einer seiner Paraderollen in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Kino zu sehen. Das mittlerweile 81-jährige Hollywood-Urgestein hat in seiner Karriere unzählige Filme gedreht. Allen voran seine Rolle als Indiana Jones oder auch Han Solo in den „Star Wars“-Filmen und nicht zu vergessen als Rick Deckard in „Blade Runner“ haben Filmgeschichte geschrieben.

Doch Harrison Ford hat darüber hinaus etliche andere Kultstreifen gemacht, wie den 90er Politthriller „Das Kartell“. Und eben diesen mitreißend spannenden Thriller, der auf dem Roman „Der Schattenkrieg“ von Tom Clancy basiert, könnt ihr heute Abend im TV sehen. In „Das Kartell“ schlüpft Harrison Ford zum zweiten Mal in die Rolle von Jack Ryan, wie zuvor bereits im Klassiker „Die Stunde der Patrioten“ aus dem Jahre 1992.

Jack Ryan vs. Drogenkartell

In seinem zweiten Auftritt als Jack Ryan bekommt er es mit einem schmutzigen Komplott zu tun. So entpuppt sich ein enger Freund des US-Präsidenten als Geldwäscher für das kolumbianische Drogen-Kartell. Eine illegal operierende US-Elite-Einheit soll die Drogenbarone vor Ort eliminieren. Eine Verschwörung innerhalb des Kartells soll dessen Machtverteilung neu ordnen – mit Billigung einflussreicher Männer aus der unmittelbaren Nähe des Präsidenten.

Ein komplexes, korruptes und gefährliches Spiel, in dem es dem neuen stellvertretenden CIA-Direktor Jack Ryan zunehmend schwerer fällt, zwischen Freund und Feind, zwischen Moral und schmutzigem Geschäft zu unterscheiden.

Wer Lust und Zeit für einen spannenden Filmabend hat, sollte sich den 135-minütigen „Das Kartell“ nicht entgehen lassen und heute Abend um 22:55 Uhr auf ZDFneo schalten.