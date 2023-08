TV-Tipp: Wilde Stunts, satte Action und 007 – Seit schier unglaublichen 61 Jahren begeistert uns die legendäre Filmreihe rund um den britischen 007-Geheimagenten James Bond nun schon. Seit dem allerersten Streifen „James Bond – 007 jagt Dr. No“, damals noch mit Sean Connery in der Hauptrolle, bekamen Fans allerhand mitreißende Action und Spannung geboten.

So auch in „James Bond 007 – In tödlicher Mission“, der euch heute Abend im Fernsehen begeistern wird. Denn der Kultfilm mit Sir Roger Moore als „James Bond“-Darsteller gehört zu seinen besten 007-Streifen mit all diesen großartigen Stunts, der gewitzten Action aber auch der herrlichen Selbstironie. „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ war übrigens der erste Film der Reihe, dem nicht ein Roman von Bond-Autor Ian Fleming zugrunde lag.

Spionageschiff, Lenkwaffen-Computer, Russen und Schmuggler

Das machte den flotten Actioner aber nicht weniger spannend. In diesem beginnt alles damit, dass Unbekannte in der griechischen Inselwelt ein britisches Spionageschiff versenkt haben. Eine pikante Angelegenheit, denn an Bord des Schiffes war ein Lenkwaffen-Computer. Eben diesen soll James Bond bergen, bevor er in russische Hände fällt.

Der zwielichtige Reeder Kristatos und der draufgängerische Schmugglerkönig Columbo scheinen auf das gleiche Ziel hinzuarbeiten: Bond von der Bergung abzubringen. Eine wilde Jagd über und unter Wasser, auf glühenden Skiern und qualmenden Rädern beginnt. Hierbei erweist sich der schöne Racheengel Melina Havelock für 007 mehr als einmal als Retter in letzter Sekunde.

„James Bond 007 – In tödlicher Mission“ ist eine wahre Unterhaltungsgranate und ein Must-see für jeden Fan des britischen Geheimagenten. Diesen gibt es heute Abend ab 22:35 Uhr auf Kabel Eins zu sehen.