Heute im Free-TV: Meisterhaftes, starbesetztes Gangsterepos – Sie sind aus der Filmgeschichte nicht wegzudenken: Mafia- und Gangsterfilme. Egal ob in der Kategorie Krimi, Action oder Drama, viele der Klassiker haben Millionen von Zuschauern unterhalten und genießen heutzutage Kultstatus. Schließlich wurden die Rollen von Don Corleone bis zu Al Capone mit Hollywood-Stars besetzt, die sich wie beispielsweise Marlon Brando oder Al Pacino damit zu unsterblichen Legenden machten.

Einer dieser meisterhaften Streifen ist unbestritten das ikonische Gangsterepos „GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ von Regiegigant Martin Scorsese. Und eben diesen starbesetzten Kultstreifen mit unter anderem Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci könnt ihr heute Abend im Free-TV genießen.

Die fesselnde Geschichte einer Mafiakarriere

Die eindringliche wie fesselnde Geschichte einer Mafiakarriere in „GoodFellas“ basiert auf dem Roman „Wise Guy – Der Mob von innen“ von Nicholas Pileggis, der wiederum auf wahren Begebenheiten beruht. Die Handlung erzählt vom elfjährigen Henry Hill. Dieser will sich bereits in seinen jungen Jahren einen Platz in der Welt der Verbrecher suchen. Und mit der Zeit hat er Fuß im Mafia-Milieu gefasst.

So wurde Henry mit 13 Jahren unter die Fittiche des eiskalten Nadelstreifen-Killers Jimmy „The Gent“ Conway genommen. Was dann folgt, ist eine ebenso denkwürdige wie mitreißende Geschichte, die den Aufstieg eines Laufburschen zum gefürchteten Profi-Gangster zeigt.

„GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ ist im Genre der Mafioso-Streifen einer dieser legendären Meisterwerke, das sich übrigens vollends auf Augenhöhe mit zum Beispiel der „Der Pate“-Reihe befindet. Wer Mafia-Filme liebt und heute Abend Zeit hat, sollte sich „GoodFellas“ ab 23:50 Uhr auf Kabel Eins nicht entgehen lassen.