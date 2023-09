TV-Tipp: Zeitloses Survival-Meisterwerk mit Tom Hanks – Tom Hanks gehört zur Garde der weltweit beliebtesten Hollywood-Stars unserer Zeit, hat mit seinem mitreißenden Schauspiel einige unvergessene und ikonische Blockbuster geprägt. Einer davon, der bis heute Kultstatus hat und für viele als modernes Meisterwerk gilt, ist „Cast Away – Verschollen“ von Regisseur Robert Zemeckis aus dem Jahre 2000.

Ein Survival- und Abenteuer-Drama, das wahrscheinlich jeder kennt und schon einmal gesehen hat. Einer dieser ganz besonderen und unvergessenen Hollywood-Blockbuster – und heute Abend könnt ihr ihn zur besten Sendezeit im Free-TV erleben. In „Cast Away – Verschollen“ geht es um den Spezialisten und Systemtechniker Nolan, der für den Kurierdienst Fed-Ex arbeitet. Auf dem Rückflug in die USA stürzt er mit dem Flugzeug ab.

Survival-Abenteuer im Stile von „Robinson Crusoe“

Als Einziger überlebt Nolan die Bruchlandung und strandet auf einer einsamen Insel. Dort kämpft er fortan ums Überleben und muss sich an ein völlig neues Leben gewöhnen, das ihn vor reichlich Herausforderungen stellt. Ganze vier Jahren schafft er es, auf der einsamen Insel zu überleben, bis es ihm gelingt, von dort zu entrinnen. Er wird gerettet, doch ist sein altes Leben nicht mehr das, was es einmal war. Auch ist es kein Leichtes, sich wieder an die Zivilisation zu gewöhnen.

„Cast Away“ ist ein ganz großes und vor allem zeitloses Survival-Abenteuer im Stile von „Robinson Crusoe“, in dem Tom Hanks eine seiner besten Performances abliefert, völlig auf Augenhöhe mit denen aus beispielsweise „Philadelphia“. „Cast Away“ gehört definitiv den besten Hollywood-Filmen aller Zeiten und wird allen Interessierten heute Abend mit reichlich Spannung und Emotion beste Kinounterhaltung ab 20:15 Uhr auf RTL ZWEI bieten.