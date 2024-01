Heute Abend im TV: Zeitloser Western-Klassiker mit Terence Hill – Unter all den vielen Westernfilmen gibt es einige, die die Zeit überdauert haben und zu echten Klassikern geworden sind. Unter diesen findet sich auch die Italowestern-Komödie „Mein Name ist Nobody“ aus dem Jahr 1973. Ein Kultstreifen der vor allem als bester Solo-Streifen von Terence Hill gilt. Regie führte Tonino Valerii, während der Spaghettiwestern-König Sergio Leone als Produzent fungierte.

„Mein Name ist Nobody“ erzählt die Geschichte von Nobody, gespielt von Terence Hill, einem jungen, unkonventionellen Revolverhelden, der den alternden Gunfighter Jack Beauregard, dargestellt von Henry Fonda, trifft. Nobody hat den Traum, dass Beauregard in einem epischen Showdown gegen die „Wild Bunch“, eine Bande von 150 Outlaws, kämpft. Der Film ist eine Mischung aus Komödie und traditioneller Western-Action, was ihm einen einzigartigen Charakter verleiht.

Der Film besticht durch seine einzigartige Kombination aus italienischer und amerikanischer Filmkultur. Die Kameraführung, die musikalische Untermalung von Ennio Morricone und die Leistung der Hauptdarsteller, allen voran natürlich Terence Hill und Henry Fonda, machen „Mein Name ist Nobody“ zu einem zeitlosen Genre-Klassiker. Besonders erwähnenswert ist auch der Soundtrack des Films, komponiert von Ennio Morricone, der perfekt zur Stimmung des Films passt.

Für Fans des Genres und natürlich Terence Hill, aber auch all diejenigen, die einen unterhaltsamen Filmabend genießen möchten, ist „Mein Name ist Nobody“ eine hervorragende Wahl. Der Film wird heute Abend am 06. Januar 2024 um 20:15 Uhr auf BR Fernsehen ausgestrahlt.