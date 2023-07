Heute Abend im TV: Wesley Snipes’ 90er Kult-Actioner – Die 90er Jahre haben so einige überaus unvergessene Actioner hervorgebracht. Einer dieser Kultfilme aus dem Jahrzehnt ist ohne Frage „Blade“ aus dem Jahre 1998. Wer kennt sie nicht, die saucoole Marvel-Verfilmung mit Wesley Snipes in der Hauptrolle. Sicherlich ist es der wohl beste Streifen mit Wesley Snipes, dem einfach die Rolle des Halbvampirs Blade auf den Leib geschneidert wurde.

Eben diesen 90er Kult-Actioner könnt ihr heute Abend im Free-TV genießen. Eine abendfüllende Unterhaltungsgranate für alle Genrefreunde, insbesondere da der Mix in „Blade“ mit atemberaubenden Actionsequenzen, ein wenig Horror und Anlehnungen an das Kung-Fu-Hongkong-Kino hierbei prächtig funktioniert. Trotz eines eher schlichten Plots wohlgemerkt, der dennoch ausreicht, um „Blade“ auf ganzer Linie feiern zu können.

Knallhartes Vampir-Action-Feuerwerk

Denn Nacht für Nacht tobt in Los Angeles ein Krieg, in dessen Mittelpunkt ein unerschrockener Kämpfer steht: Blade! In der Nacht seiner Geburt wurde seine Mutter von Vampiren umgebracht. Der Beginn eines einzigartigen Schicksals: Blade ist halb Mensch, halb Vampir. Er kämpft mit der Stärke beider Welten und hat keine ihrer Schwächen. Und nun zieht er in eine blutige Schlacht, um seine Mutter zu rächen.

Blades größter Feind im Kampf gegen die nächtlichen Killer ist Deacon Frost, ein junger Vampir, der nur von seinem unstillbaren Macht- und Bluthunger getrieben wird. Sein Ziel: die totale Vernichtung der Menschheit. Ja, das ist „Blade“, einer dieser unvergessenen Actioner der 90er und heute ein absoluter Kultstreifen des Genres.

Also schwelgt in Erinnerungen und zieht euch dieses ultraharte Vampir-Action-Feuerwerk rein, das heute Abend ab 23 Uhr auf Kabel Eins zu sehen ist.