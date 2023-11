Heute Abend im TV: Tom Hanks bewegendes Drama-Meisterwerk – In der langen Geschichte des Films gibt es nicht viele Streifen, die so sehr unter die Haut gehen und so sehr berühren wie der Streifen „Philadelphia“ aus dem Jahr 1993. Ein Meisterwerk von Regisseur Jonathan Demme, der bis heute so sehr mitnimmt und berührt wie damals. Denn Demme gelang es, ein sensibles Thema mit einer beeindruckenden Besetzung auf die Leinwand zu bringen.

Im Zentrum des Films steht Hollywood-Liebling Tom Hanks, der die Rolle des Andrew Beckett übernahm, eines talentierten Anwalts, der mit AIDS kämpft. Die Geschichte von „Philadelphia“ ist ergreifend. Andrew Beckett wird aufgrund seiner Erkrankung und seiner sexuellen Orientierung von seiner renommierten Anwaltskanzlei entlassen. Dies führt ihn dazu, für seine Rechte zu kämpfen und die Kanzlei wegen Diskriminierung zu verklagen.

Eine der besten Schauspielleistungen von Tom Hanks

Der Film zeigt eindrucksvoll, wie Beckett mit den Vorurteilen der Gesellschaft und seiner eigenen Krankheit umgeht. Tom Hanks‘ Darstellung von Andrew Beckett brachte ihm nicht nur weltweite Anerkennung, sondern auch den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Seine Leistung ist besonders bemerkenswert, da er es schafft, die emotionale Tiefe und Komplexität der Figur authentisch darzustellen. „Philadelphia“ war einer der ersten Hollywood-Filme, der sich offen mit AIDS und Homosexualität auseinandersetzte.

Dies machte den Film zu einem wichtigen kulturellen Ereignis. Neben Tom Hanks spielt Denzel Washington die Rolle des Anwalts Joe Miller, der anfangs zögert, Beckett zu vertreten, aber im Laufe des Films seine eigenen Vorurteile überwindet. Ihre gemeinsame Arbeit und die Entwicklung ihrer Beziehung bilden das emotionale Rückgrat des Films.

Song „Streets of Philadelphia“ ging um die Welt

Die musikalische Untermalung des Films, insbesondere der Song „Streets of Philadelphia“ von Bruce Springsteen, verstärkt die emotionale Wirkung der Geschichte. Der Soundtrack wurde übrigens ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnet und bleibt bis heute unvergessen. „Philadelphia“ ist nicht nur eine Geschichte über Diskriminierung und Gerechtigkeit, sondern auch ein Film über Menschlichkeit, Mitgefühl und den Kampf gegen Vorurteile.

Es ist ein Film, der zum Nachdenken anregt und gleichzeitig tief im Herzen berührt. Heute Abend haben TV- und Film-Fans die Gelegenheit, dieses bewegende Drama im Free-TV zu erleben. „Philadelphia“ wird am 29. November 2023 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.