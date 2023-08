Heute Abend im TV: Starbesetzter Thriller-Gigant mit Kultstatus – Zum Abschluss des Wochenendes gibt es heute Abend einen wahrhaft legendären Thriller im Free-TV zu sehen, der unter Genrefans Kultstatus genießt. Das ist das filmische Meisterwerk „Heat“ von Regisseur Michael Mann aus dem Jahre 1995. Ein Film, der zu den Fan-Lieblingen gehört, gerade wegen seiner Coolness und dem umwerfenden Cast.

Denn in „Heat“ spielen mit Al Pacino und Robert De Niro zwei wahre Hollywood-Giganten ein unvergessenes wie saucooles Katz- und Mausspiel. Darüber hinaus sind auch Stars wie Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd, William Fichtner, Natalie Portman, Danny Trejo oder Henry Rollins mit von der Partie.

Ganz großes Thriller-Kino

Ja, „Heat“ ist ganz großes Thriller-Kino und zählt zu den besten Streifen, die das Genre je in die Kinos gebracht hat. In „Heat“ halten Überfälle auf Geldtransporter die Polizei in Atem. LAPD-Detective Hanna ist den Kriminellen auf der Spur und hat die Gangster McCauley und seine Bande im Visier. Doch nachweisen kann er den eiskalten Brutalo-Dieben nichts.

Also sich Hanna und McCauley bei einer Tasse Kaffee im Imbiss treffen, stellen die Kontrahenten fest, dass sie aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Nichtsahnend, dass einer von ihnen die nächste Begegnung nicht überleben wird. Michael Mann hat mit „Heat“ ohne Frage ein zeitloses Thriller-Meisterwerk geschaffen, das mit seiner Spannung jedes Mal aufs Neue begeistert.

So ganz sicher viele von euch auch heute Abend, wenn „Heat“ auf ARTE ab 21:55 Uhr gezeigt wird.