Heute Abend im TV: Spaßig-bissiger Kroko-Horror – Das Genre der Tierhorror-Streifen ist speziell. Aber es ist ein Bereich der Horrorfilme, den Millionen von Fans lieben. So zu sehen aktuell am großen Hollywood-Blockbuster „Meg 2“ mit Jason Statham. Ganz anders kommt da unserer heutiger TV-Tipp daher: Denn „Lake Placid – Schrecken aus der Tiefe“ mit Bill Pullman, Bridget Fonda und Brendan Gleeson ist so ganz anders als viele Genrekonkurrenten.

Der Streifen von Regisseur Steve Miner aus dem Jahre 1999 ist eine waschechte Tierhorror-Satire. Trotz der Starbesetzung rangiert „Lake Placid“ auch vom Budget her im Bereich der B-Movies – dafür aber in deren oberster Kategorie. In all den Jahren hat sich der aberwitzige Kroko-Horror zu einem Kultfilm unter Fans hochgearbeitet. In dem Streifen beginnt alles mit einem Zwölf-Meter-Krokodil, das einen Taucher in Stücke reißt.

Zwölf-Meter-Fressmaschine

Das reicht dem schuppigen Ungetüm aber nicht, sein Hunger ist noch lange nicht gestillt. Um die gewaltige Fressmaschine aufzuhalten, sucht eine schwerbewaffnete Truppe nach der Möglichkeit, diese unschädlich zu machen. Doch die neurotische Paläontologin Kelly, Wildhüter Jack, der exzentrische Mythologie-Professor Hector und Sheriff Hank können nicht verhindern, dass es weitere Tote gibt.

Das Team macht eine bizarre Entdeckung, die gleichzeitig den Horror beenden könnte. Es scheint einen Grund zu geben, warum das mysteriöse Krokodil so monströs gewachsen ist und warum es einen so unstillbaren Hunger hat. Die Jagdzeit ist eröffnet, doch es stellt sich die Frage: Wer ist hier der Jäger und wer der Gejagte?

„Lake Placid“ ist legendär, auch weil der Streifen so eine herrliche Parodie auf das Genre darstellt: mit einem immensen Spaßfaktor und einem blutigen Unterhaltungsgrad. Wer auf der Suche nach lockerem TV-Spaß ist, sollte heute Abend um 23:45 Uhr den Sender RTL ZWEI einschalten.