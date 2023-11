Heute Abend im TV: Spannungsgeladenen Kult-Thriller – Wer sich einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher machen möchte, kann sich heute Abend einen der denkwürdigsten und packenden Thriller aller Zeiten anschauen. Ein Streifen, der Filmgeschichte geschrieben hat und mittlerweile Kultstatus erlangt hat. Die Rede ist von „Falling Down – Ein ganz normaler Tag“, inszeniert von Regisseur Joel Schumacher.

Das Thriller-Drama spielt in Los Angeles, einer Stadt voller Kontraste. Die Handlung dreht sich um William Foster, gespielt von Hollywood-Ikone Michael Douglas, einen scheinbar durchschnittlichen Mann, dessen Leben sich an einem außergewöhnlichen Tag grundlegend ändert. Foster, auch bekannt als „D-Fens“ nach seinem Autokennzeichen, ist auf dem Weg zur Geburtstagsparty seiner Tochter. Doch der typische Verkehrsstau in L.A. wird zum Auslöser eines inneren Zusammenbruchs.

Zwischen Wut, Wahnsinn und Eskalation

Der Plot verfolgt Fosters Abstieg in den Wahnsinn, beginnend mit kleineren Wutausbrüchen bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der Film erkundet die Grenze zwischen alltäglicher Frustration und extremem Verhalten. Fosters Weg wird zu einer eindringlichen Darstellung einer von Ungerechtigkeit und sozialer Entfremdung geplagten Gesellschaft. Der Film berührt dabei viele Themenbereiche, ohne sich in ihnen zu verlieren.

„Falling Down“ ist mehr als nur ein Thriller. Er stellt die Frage, wie weit ein Mensch gehen kann, wenn der Druck des Lebens zu groß wird. Michael Douglas brilliert hierbei in seiner Rolle als Foster und zeigt eindrucksvoll die Verwandlung eines Durchschnittsbürgers in einen verzweifelten Mann. Der Film ist ein Muss für Liebhaber von tiefgründigen Charakterstudien und gesellschaftskritischen Filmen. „Falling Down – Ein ganz normaler Tag“ wird heute Abend, am 29. November 2023, um 23:00 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.