Heute Abend im TV: Sean Connerys legendärer Film-Klassiker – Dieser Kultfilm, der in den 1980er Jahren für Aufsehen sorgte, findet heute Abend seinen Weg zurück auf die Bildschirme. Die Rede ist vom Meisterwerk „Der Name der Rose“, das auf dem gleichnamigen Roman von Umberto Eco basiert. Der Streifen entführt in eine mittelalterliche Welt voller Mysterien und Intrigen. Der Film, der in einer abgelegenen Benediktinerabtei spielt, kombiniert Elemente eines historischen Dramas mit denen eines Kriminalromans.

Im Zentrum von „Der Name der Rose“ steht William von Baskerville, gespielt von Sean Connery, ein kluger und scharfsinniger Franziskanermönch. Begleitet wird er von seinem jungen Novizen Adso, dargestellt von Christian Slater. Gemeinsam reisen sie zu einer abgelegenen Abtei, um an einer Debatte über Armut und Reichtum der Kirche teilzunehmen. Doch schon bald sehen sie sich mit einer Reihe mysteriöser Todesfälle konfrontiert, die die Mauern des Klosters erschüttern.

Beeindruckende, beklemmende und geheimnisvolle Atmosphäre

Der Film führt die Zuschauer durch ein Labyrinth aus dunklen Gängen und verbotenen Büchern, während William und Adso versuchen, die Geheimnisse der Abtei zu entwirren. Die dichte Atmosphäre und die detaillierten Darstellungen des mittelalterlichen Lebens verleihen „Der Name der Rose“ eine einzigartige Authentizität. „Der Name der Rose“ sticht durch seine eindrucksvolle visuelle Gestaltung hervor.

Die düsteren, nebelverhangenen Landschaften und die spärlich beleuchteten Klosterinnenräume schaffen eine beklemmende und geheimnisvolle Atmosphäre. Die Kostüme und das Setdesign spiegeln akribisch die Ära wider, in der die Geschichte spielt, und tragen maßgeblich zur Glaubwürdigkeit des Films bei. Der Regisseur, Jean-Jacques Annaud, hat es verstanden, die komplexe Handlung des Romans auf die Leinwand zu übertragen, ohne dabei die Tiefe und den Geist des Originals zu verlieren.

Perfekt für einen spannenden Weihnachtsabend

Die Filmmusik, komponiert von James Horner, unterstreicht die emotionale Intensität und das historische Ambiente des Films. Für Filmbegeisterte, die sich für historische Dramen und rätselhafte Kriminalgeschichten interessieren, bietet „Der Name der Rose“ einen fesselnden Abend. Der Film wird heute Abend am 25. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.