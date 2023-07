Heute Abend im TV: Schimanskis erster Kult-Tatort – Götz George als Tatort-Kommissar Horst Schimanski – da geht doch das Herz eines jeden Tatort-Fans auf. Mit der grandiosen Figur des raubeinigen Ermittlers mit Herz samt seiner beige-grauen M65-Feldjacke hat der leider viel zu früh verstorbene George damals TV- und Seriengeschichte geschrieben.

Seinen Dienst trat der unvergessene Duisburger Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski in der ARD-Krimiserie am 28. Juni 1981 mit der Folge „Duisburg-Ruhrort“ an. Und eben diesen legendären Schimanski-Tatort gibt es heute Abend im TV zu sehen. Der Einstieg ins „Tatort“-Metier war für Götz George 1981 extrem karrierefördernd: Als Schimmi wurde er zum Fahnder der Nation.

Alles beginnt im Duisburger Hafen

Zudem revolutionierte er den „Tatort“, dies gemeinsam mit seinem von Eberhard Feik gespielten Kollegen Thanner. So einen leidenschaftlichen, schnoddrigen, schmuddeligen Anti-„Derrick“ hatte das deutsche Publikum noch nicht gesehen. In der 126. Folge der „Tatort“-Reihe und dem ersten Fall für den Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski beginnt alles mit dem Fund eines Toten im Duisburger Hafen.

Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche um den Binnenschiffer Heinz Petschek handelt, der erstochen wurde. Mit dem Schiffer Jan Poppinga gibt es auch bereits einen Tatverdächtigen. Allerdings ist Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski von Poppingas Unschuld überzeugt. Kurze Zeit später wird mit dem türkischen Gewerkschaftler Celik ein zweiter Toter gefunden.

TV-Unterhaltung mit dem „Ruhrpott-Rambo“

Die Ermittlungen führen die Kriminalhauptkommissare Horst Schimanski und Christian Thanner ins Milieu des Drogen- und Waffenhandels. Den legendären „Ruhrpott-Rambo“, der eine ganze Generation geprägt und begeistert hat, gibt es heute Abend mit „Tatort: Duisburg-Ruhrort“ ab 22 Uhr beim Sender rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) zu sehen.