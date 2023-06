Heute Abend im TV: Robin Williams Komödie im Free-TV – Vor neun Jahren schockte der tragische Tod des Ausnahmeschauspielers Robin Williams dessen Familie, Freunde und Fans auf der ganzen Welt. Ein Clown, Tragik-Komiker, eine Gag-Maschine – aber auch ein sensibler Kerl mit dem Blick für ernste Themen. Geblieben sind all die unvergessenen Filme des einzigartigen Schauspielers und so grandiosem Komikers, die fast allesamt Kultstatus aufweisen.

Einer seiner legendären Streifen ist unbestritten die Tragikomödie „Good Morning, Vietnam“ aus dem Jahre 1987. Und eben diesen könnt ihr am heutigen Mittwochabend, den 28. Juni 2023 auf NITRO im Free-TV sehen. Unvergessen seine Rolle als unkonventioneller Radiomoderator in Saigon während des Vietnamkriegs. Es ist eine dieser Rollen von Robin Williams, mit denen er sich in die Herzen der Fans spielte.

Filmisches Meisterwerk über die Absurdität des Krieges

Mal nachdenklich, mal witzig, ist diese Komödie ein filmisches Meisterwerk über die Absurdität des Krieges. Im Detail geht es in „Good Morning, Vietnam“ von Regisseur Barry Levinson mitten hinein in die Zeit des Vietnamkriegs 1965. Während US-Präsident Johnson das Ganze als einen „Polizeieinsatz“ darstellt, sterben in der grünen Hölle des Dschungels unzählige Soldaten. Ein grausamer Krieg, in dem für die US-Armee auf unbekanntem Terrain hinter jeder Ecke der Vietcong lauert. Die Lage ist verheerend und die Moral der Soldaten sinkt gen null.

Diese zu heben, das soll ein Disc-Jockey namens Adrian Cronauer bewerkstelligen. Und so geht Cronauer mit seinem Radiosender on air und macht mit seinen Sprüchen und der Musik allen Feuer unterm Hintern. Quasi über Nacht wird Adrian Cronauer der absolute Truppenliebling. Doch dann verliebt er sich in eine Vietnamesin und steht plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes „zwischen den Fronten“.

Mit „Good Morning, Vietnam“ könnt ihr heute Abend einen der besten Filme mit Robin Williams sehen. Dies ab 22:25 Uhr auf dem Sender NITRO.