Heute Abend im TV: Ridley Scotts mitreißendes Kriegsdrama – Pünktlich zum Start ins Wochenende gibt es einen der beliebtesten Kriegssteifen im Free-TV zu sehen. Die Rede ist von Ridley Scotts superspannendem Kriegsdrama, das zum Besten gehört, was das Genre aufzufahren hat. Der Antikriegsfilm „Black Hawk Down“ über den gescheiterten US-Militäreinsatz in Mogadischu 93, zeigt schonungslos das Chaos aus der Perspektive einiger GIs, nachdem zwei Black-Hawk-Hubschrauber in Mogadischu abgeschossen wurden.

Nach stundenlangen Straßenkämpfen starben 18 US-Soldaten sowie rund 1000 somalische Milizionäre. Dieser zweistündige, blutige Kriegsterror schlägt dabei gänzlich ohne Pathos und Heldengesang zu und ist gerade deswegen einer der besten Genrestreifen. Dieser ist zudem beeindruckend besetzt mit Stars wie Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner oder Kim Coates.

Das ist „Black Hawk Down“

Für all jene, die das Antikriegsgenre mögen, aber noch nie etwas von „Black Hawk Down“ gehört haben, gibt es nachfolgend ein paar Zeilen zum Plot: Wir schreiben das Jahr 1993. US-Eliteeinheiten werden ins ostafrikanische Somalia entsandt, um dort den Einsatz der UNO-Friedenstruppen zu unterstützen. Für den 3. Oktober plant die amerikanische Kommandozentrale einen brisanten Einsatz:

Die versammelten Führungsoffiziere des Warlords Aidid sollen mitten in den Slums von Mogadischu gestellt und verhaftet werden. Doch es kommt zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Ein Black-Hawk-Hubschrauber wird von der Guerilla zur Notlandung gezwungen. Für einhundert eingekesselte Ranger und Delta-Force-Soldaten beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

Zu sehen ist das schockierende Kriegsdrama „Black Hawk Down“ heute Abend beim Sender 3sat ab 22:30 Uhr!