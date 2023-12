Heute Abend im TV: Packendes, starbesetztes Militär-Gerichtsdrama – Für alle Liebhaber packender Gerichtsdramen bietet das Fernsehprogramm heute Abend einen echten Klassiker: „Eine Frage der Ehre“. Dieser Film aus dem Jahr 1992 hat nicht nur wegen seiner beeindruckenden Besetzung, sondern auch durch sein intensives Drehbuch Filmgeschichte geschrieben. Bevor wir zu den Einzelheiten kommen, wie und wann Sie diesen Film sehen können, werfen wir einen Blick auf das, was „Eine Frage der Ehre“ zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

„Eine Frage der Ehre“ ist ein Film, der in der Welt der Militärjustiz spielt und tief in die Dynamik von Macht, Loyalität und Ehre eintaucht. Regie führte Rob Reiner, und das Drehbuch stammt von Aaron Sorkin, der später für Werke wie „The West Wing“ bekannt wurde. Der Film erzählt die Geschichte zweier Marinesoldaten, die des Mordes angeklagt sind. Ihre Verteidigung übernimmt der junge und unerfahrene Militäranwalt Daniel Kaffee, gespielt von Tom Cruise.

Einer der epischsten Leistungen von Jack Nicholson

Neben Cruise glänzen in „Eine Frage der Ehre“ Schauspielgrößen wie Jack Nicholson und Demi Moore. Nicholson liefert als harter Marinekolonel Nathan R. Jessup eine der denkwürdigsten Leistungen seiner Karriere ab. Seine Auseinandersetzung mit Cruise im Gerichtssaal gehört zu den intensivsten Momenten des Films und hat sich fest in der Popkultur verankert.

Der Film besticht durch sein scharfes Drehbuch und die spannungsgeladene Erzählweise, die den Zuschauer in die komplexe Welt der Militärgerichtsbarkeit einführt. Die Themen Ehre, Pflicht und die moralischen Dilemmata, mit denen die Charaktere konfrontiert werden, sind zeitlos und regen zum Nachdenken an. Für alle, die „Eine Frage der Ehre“ noch nicht gesehen haben oder den Film erneut erleben möchten, bietet sich heute Abend am 28. Dezember 2023 die Gelegenheit. Der Kultstreifen wird um 20:15 Uhr auf ZDFneo ausgestrahlt.