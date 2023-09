TV-Tipp: Mörderische Träume in der Elm Street – Wer zum Ende des Wochenendes Lust auf einen echten Horror-Kult hat, wird im Free-TV fündig. Denn dort heißt es heute Abend „Eins, zwei, Freddy kommt vorbei...“ mit dem legendären ersten Film „Nightmare on Elm Street: Mörderische Träume“ der ikonischen Horror-Reihe um Albtraum-Killer Freddy Krueger.

Der angesengte Spaßvogel, der liebend gern ahnungslose Teens in ihren Träumen massakriert, begeistert Horrorfans seit dem Auftakt 1984. Immer wieder gerne gesehen, wie der Todesfürst mit all seinem Humor Jagd auf Teens macht. Eine Eigenschaft, die Albtraum-Freddy trotz seiner Boshaftigkeit bei den Fans bis heute so unheimlich beliebt macht. Ein Grund für den immerwährenden Hype ist aber auch der charismatische Robert Englund, der in die Rolle des Freddy Krueger schlüpfte.

Ikonisches Duell von Freddy vs. Nancy

Fans lieben Freddy vor allem für die ausgefallenen Spielereien, die er mit seinen Opfern treibt, bevor er sie blutrünstig über den Jordan schickt, um sich schlussendlich ihre Seelen zu holen. Legendär ist da natürlich der allererste Auftritt des Albtraumkönigs in „Nightmare on Elm Street: Mörderische Träume“. Nachfolgend der Plot zum ersten Teil: Dem Grauen kann niemand entkommen. Zunächst erscheint er Nancy nur im Traum: Ein Monster mit Fingernägeln aus blankem Stahl und Mordlust in den wahnsinnigen Augen.

Aber der Mann aus den immer wiederkehrenden Alpträumen überschreitet plötzlich die Grenze der Dimensionen. Niemand kann verhindern, dass er Nancys beste Freundin bestialisch ermordet. Doch sein Blutdurst ist noch lange nicht gestillt. Mit letzter Kraft versucht Nancy die schwarze Macht dieses Wesens zu brechen. „Nightmare - Mörderische Träume“ des verstorbenen Kultregisseurs Wes Craven hat Filmgeschichte geschrieben – und diese könnt ihr heute Abend bei Tele 5 um 22:45 Uhr sehen.