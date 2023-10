Heute Abend im TV: Mitreißender Thriller mit Denzel Washington – Manchmal ist Zeit alles, was wir haben, und manchmal ist sie unser größter Feind. In dem Krimi-Thriller „Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit“ wird dieser Konflikt auf spannende Weise ausgespielt. Der Film, der 2003 veröffentlicht wurde, bietet eine ausgeklügelte Handlung, die sich um Zeit, Moral und ein komplexes Netz aus Lügen und Betrug dreht.

In der Hauptrolle ist Denzel Washington als Matt Lee Whitlock, der Polizeichef einer kleinen Stadt in Florida, zu sehen. Er wird in einen verzwickten Fall verwickelt, bei dem jeder Tick der Uhr entscheidend sein kann. Nachdem er eine große Menge an Beweismitteln aus der Asservatenkammer gestohlen hat, wird er selbst zum Hauptverdächtigen in einem Doppelmord. Was folgt, ist ein intensives Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Whitlock alles daran setzen muss, seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu finden, bevor die Zeit abläuft.

Stark besetzter Thriller mit reichlich Nervenkitzel

Dieser Film nutzt das Element der Zeit nicht nur als metaphorisches Konzept, sondern macht es zu einem zentralen Punkt der Erzählung. Während die Handlung sich entwickelt, entfaltet sich die wahre Komplexität des Falles und der Charaktere. Die Regiearbeit von Carl Franklin und das Drehbuch von Dave Collard tragen zur Spannung bei, und der Film bleibt bis zur letzten Minute unvorhersehbar.

Dazu kommt eine gut abgestimmte Besetzung, die den Charakteren Tiefe und Glaubwürdigkeit verleiht. Neben Washington sind auch Eva Mendes und Sanaa Lathan in wichtigen Rollen zu sehen, und ihre Darstellungen fügen der komplizierten Geschichte weitere Ebenen hinzu. „Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit“ hat eine Laufzeit von etwa 105 Minuten, und obwohl er vor fast 20 Jahren veröffentlicht wurde, hat der Film nichts von seiner Anziehungskraft verloren.

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: „Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit“ läuft heute Abend am 11. Oktober um 23:00 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins.