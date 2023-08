Heute Abend im TV: Mitreißend emotionales Wrestling-Drama – Vor rund 15 Jahren inszenierte Erfolgsregisseur Darren Aronofsky ein überaus emotionales wie tieftrauriges Sportdrama, das Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bewegte. Die Rede ist von der Charakterstudie „The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz“, in der Aronofsky unterstrich, welch begnadetes Händchen er doch für starke Dramen hat.

Denn auch dieser Film um das Leben eines in die Jahre gekommenen Wrestlers, reiht sich nahtlos in seine Vita starker Genrebeiträge wie „Requiem for a Dream“, „Black Swan“ oder zuletzt „The Whale“ ein. Und heute Abend gibt es diesen legendären Film im Free-TV zu sehen. „The Wrestler“ stellte damals ein unglaubliches Comeback für den seinerzeit abgeschriebenen Charakterdarsteller Mickey Rourke dar.

Die emotionale Achterbahn eines ehemaligen Profiwrestlers

Dabei hatte die Produktionsfirma eigentlich vor, die Rolle mit Nicolas Cage oder Sylvester Stallone zu besetzen. Doch glücklicherweise entschied sich Regisseur Darren Aronofsky schlussendlich für Mickey Rourke, der hier eine seiner besten Schauspiel-Performances ablieferte: In der Rolle des Profiwrestlers Randy „The Ram“ Robinson, der schon bessere Zeiten gesehen hat. In den 80ern war er ein Star, heute interessiert sich keine Sau mehr für ihn.

Dennoch versucht Randy doch noch irgendwie, an seinen alten Ruhm vor über zwanzig Jahren anzuknüpfen. Doch dann erleidet er einen Herzinfarkt, was alles verändert. So versucht er sein Leben auf die Reihe zu bekommen, einen Job zu finden und wieder ein Verhältnis zu seiner Tochter aufzubauen. Doch dabei stellt er fest, dass dieses Unterfangen alles andere als leicht wird. Die Achterbahn zwischen guten und schlechten Momenten beginnt.

„The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz“ gehört zur Spitze der Sportdramen der letzten Dekaden. Es ist ein Film, der bewegt und unter die Haut geht, selbst wenn man sich nie für Wrestling interessiert hat. Wer heute Abend Lust auf diesen ikonischen Streifen hat, sollte um 20:15 Uhr auf den Sender Tele 5 schalten.