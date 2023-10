Heute Abend im TV: Mel Gibsons Endzeit-Kult-Klassiker – Mit einem schmalen Budget produziert, schaffte es der australische Film, ein neues Subgenre des Endzeitfilms zu etablieren. Die Mischung aus Action, postapokalyptischem Setting und einer Prise schwarzen Humors zog das Publikum weltweit in seinen Bann. Die Rede ist von „Mad Max“, ein Film, der 1979 die Leinwände eroberte und schnell zum Kultklassiker avancierte.

Regie führte George Miller, und die Hauptrolle spielte der damals noch unbekannte Mel Gibson. Die Handlung spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Zivilisation am Rande des Zusammenbruchs steht. Max Rockatansky, gespielt von Mel Gibson, ist ein Polizist, der gegen gesetzlose Banden kämpft, die die verbleibenden Ressourcen kontrollieren wollen. Nach einem tragischen Vorfall nimmt Max das Gesetz in die eigenen Hände und begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug.

Atemberaubende, echte Verfolgungsjagden und Auto-Stunts

Was „Mad Max“ so besonders macht, ist nicht nur die fesselnde Handlung, sondern auch die Art und Weise, wie der Film produziert wurde. Damals revolutionär, setzte der Film auf echte Stunts statt auf Spezialeffekte. Die atemberaubenden Verfolgungsjagden und Auto-Stunts wurden tatsächlich gefilmt, was dem Film eine rohe, ungeschliffene Energie verleiht. Zudem stach der Soundtrack hervor, der perfekt zur rauen Atmosphäre des Films passte.

Auch in puncto Charakterentwicklung setzt „Mad Max“ Akzente. Max Rockatansky ist kein typischer Held; seine moralischen Grenzen verschwimmen im Laufe der Handlung. Dies macht ihn zu einer komplexen Figur, die das Publikum sowohl fasziniert als auch herausfordert. Ebenso interessant ist der Antagonist des Films, Toecutter, der eine unvergessliche Präsenz auf der Leinwand hat. Der Einfluss von „Mad Max“ ist bis heute spürbar und hat zahlreiche Nachahmer gefunden.

Endzeit-Meisterwerk

Der Film löste eine Welle von postapokalyptischen Werken aus, sowohl im Kino als auch in der Literatur. Nicht zuletzt führte der Erfolg von „Mad Max“ zu einer Reihe von Fortsetzungen, die ebenfalls großen Anklang fanden, aber der Originalfilm bleibt unvergessen. Für alle, die diesen einflussreichen Film noch nicht gesehen haben oder einfach eine erneute Sichtung planen: „Mad Max“ wird heute am 08. Oktober 2023 um 22:25 Uhr im Free-TV auf Tele 5 ausgestrahlt.