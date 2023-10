Heute Abend im TV: Kultkomödie mit reichlich Ostalgie – Für alle Filmfans und Nostalgiker heißt es heute im Free-TV „Achtung, Die Sachsen kommen!“. Denn heute Abend steht eine wahre deutsche Kultkomödie der 90er auf dem Programm. Die Rede ist von „Go Trabi Go“ aus dem Jahre 1991 von Regisseur Peter Timm. Diese Kultkomödie zählt definitiv zu den besten Ostalgie-Filmen, die je gedreht wurden.

Auch heute noch macht der Streifen so viel Laune wie vor 32 Jahren. Insbesondere, weil „Go Trabi Go“ so extrem gut den Zeitgeist eingefangen hat. Sowohl jenen aus dem Osten, als auch den nach der Wende. „Go Trabi Go“ ist eine herzliche Komödie und eine Reise in die Vergangenheit, besonders für alle, die sowohl die 80er als auch die Wiedervereinigung miterlebt haben.

Klassiker der deutschen Komödienkultur

Der Star ist neben Wolfgang Stumph als Familienoberhaupt Udo Struutz natürlich der Trabi „Schorsch“. Wer diesen Klassiker der deutschen Komödienkultur verpasst hat, sollte das dringend heute Abend nachholen. Nachfolgend ein paar Zeilen, worum es in „Go Trabi Go“ geht: Auf Goethes Spuren will sich Deutschlehrer Udo Struutz aus Bitterfeld mit Gattin Rita und Tochter Jacqueline den Traum von der Italienreise erfüllen.

Den Transport soll „Schorsch“ garantieren. Der betagte Trabi erweist sich trotz mancher Macken als echter Kumpel und hilft sogar, die schmale Reisekasse aufzufüllen. Entlang des Gardasees geht es nach Rom. Dort verliert sich die Familie kurz aus den Augen. Rita und Jacqueline dürfen gar in die Welt des Luxus eintauchen, als ein Dieb, der sie bestehlen will, dabei die eigene Brieftasche verliert. So erfüllt sich der Traum vom „Neapel sehen und sterben“ auf das Erfreulichste.

„Go Trabi Go“ könnt ihr heute Abend zur Primetime um 20:15 Uhr beim Sender Nitro sehen. Wer noch einen Ostalgie-Nachlag möchte, für den gibt es im Anschluss daran auch den zweiten Teil „Go Trabi Go 2 – Das war der wilde Osten“ zu sehen.