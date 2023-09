Heute Abend im TV: Kultiger Spaß-Torpedo mit Louis de Funès – Die französische Riviera, kristallklares Wasser und eine Handvoll komödiantischer Missgeschicke: Das sind die Zutaten, die „Der Gendarm von St. Tropez“ zu einer unvergesslichen Filmikone gemacht haben. Erschienen im Jahr 1964, zeigt dieser Kultfilm die Abenteuer des Gendarmen Ludovic Cruchot, gespielt vom unverwechselbaren Louis de Funès.

Der Gendarm wird in das idyllische Küstendorf St. Tropez versetzt und gerät bald in eine Reihe amüsanter Situationen, während er versucht, Ordnung und Gesetz in die chaotische Gemeinde zu bringen. Regisseur Jean Girault hatte damals die Herausforderung, eine Komödie zu schaffen, die sowohl die malerische Umgebung von St. Tropez als auch den Humor, der durch die Figur des Gendarmen Cruchot verkörpert wird, einfängt. Und diese Mission kann als geglückt betrachtet werden.

Mischung aus Humor, malerischen Kulissen und unvergesslichen Charakteren

Der Film war ein finanzieller Erfolg und führte zu mehreren Fortsetzungen, in denen der Gendarm Cruchot weiterhin für Ordnung und Chaos in gleichem Maße sorgte. Was den Film „Der Gendarm von St. Tropez“ so unvergesslich macht, ist nicht nur die humorvolle Handlung, sondern auch sein Beitrag zur Popkultur der 1960er Jahre. Das Bild des Gendarmen, der in seiner Uniform die Straßen von St. Tropez patrouilliert, ist zu einem Symbol für eine Ära des Wandels und der kulturellen Entwicklung geworden.

Der Film hat auch das Image von St. Tropez als exklusives Urlaubsziel in den Köpfen der Menschen verankert. Zusätzlich zur Handlung sind es vor allem die Charaktere, die in Erinnerung bleiben. Neben Louis de Funès glänzen auch Michel Galabru und Geneviève Grad in ihren Rollen und sorgen für die unvergesslichen Momente, die den Film prägen. Viele der Szenen und Dialoge sind im kollektiven Gedächtnis geblieben und werden oft in anderen kulturellen Kontexten zitiert oder parodiert. Das zeigt, wie stark der Einfluss dieses Kultfilms bis heute ist.

Mit seiner Mischung aus Humor, malerischen Kulissen und unvergesslichen Charakteren bleibt „Der Gendarm von St. Tropez“ ein Highlight der Filmgeschichte. Wer dieses Juwel der Filmgeschichte noch nicht kennt oder es erneut erleben möchte, hat heute Abend die Gelegenheit dazu. „Der Gendarm von St. Tropez“ wird um 21:50 Uhr im TV auf RTL Super ausgestrahlt.