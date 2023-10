Heute Abend im TV: Kultiger Action-Thriller der 90er – Manchmal sind die 90er-Jahre-Filme diejenigen, die eine besondere Atmosphäre erzeugen. „Hard Rain“ ist einer dieser Filme. Bei diesem Action-Thriller geht es um mehr als nur die dramatische Jagd nach einem ganzen Batzen Kohle. Es ist eine rasante Mischung aus Charakterentwicklung, Spannung und natürlich jeder Menge Wasser. Die Kulisse spielt in „Hard Rain“ eine entscheidende Rolle.

Der Film findet in einer überfluteten Stadt statt, was nicht nur für spektakuläre Bilder sorgt, sondern auch den Rahmen für die Story liefert. Durch diese Überflutung werden die Protagonisten in Extremsituationen versetzt, die sie sonst nie erlebt hätten. Die Jagd nach den Millionen wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit und die Naturgewalten. Christian Slater und Morgan Freeman geben ein brillantes Schauspieler-Duo ab.

Slater spielt Tom, den Sicherheitsmann, der dafür sorgt, dass das Geld sicher ist, während Freeman als Jim, der vermeintliche Bösewicht, den großen Coup plant. Der Konflikt zwischen den beiden wird komplexer, als zunächst angenommen, und lässt den Zuschauer bis zum Ende im Unklaren über die wahren Absichten der Charaktere. Auch die Kameraarbeit verdient Anerkennung. Durch gekonnte Schnitte und Perspektiven wird das Gefühl der Dringlichkeit und der Bedrohung durch die Naturgewalten eindrucksvoll eingefangen.

Besonders die Aufnahmen der überfluteten Straßen und Gebäude sind beeindruckend und tragen zur atmosphärischen Dichte des Films bei. Für diejenigen, die „Hard Rain“ noch nicht gesehen haben oder einfach in nostalgischen Erinnerungen schwelgen möchten: Der Film wird heute Abend am 12. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Tele 5 ausgestrahlt.