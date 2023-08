Heute Abend im TV: Kult-Komödie von Louis de Funès – Ein echter Kult-Klassiker wartet am heutigen Dienstagabend auf euch. Zu Kohlsuppe und Rotwein genießt Louis de Funès seine Rente. Doof, dass der Kohl so derbe Blähungen verursacht, die einen Außerirdischen anlocken. Was folgt, ist grandioser Klamauk mit dem typischen De-Funès-Humor und einem nervtötenden Besucher aus dem All, der für etliche Lacher sorgt.

Sci-Fi-Spaß, der die französische Lebensart verkohlt und euch einen heiteren Abend garantiert. Die französische Filmkomödie „Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe“ aus dem Jahre 1981 gehört ohne Frage zu seinen besten und allseits beliebtesten Streifen. Ihr kennt den Klassiker nicht? Hier nachfolgend der Plot: Claude und sein alter Freund Francis, zwei Bauern in Rente, leben lustig und vergnügt am Rande eines kleinen Dorfes.

Rotwein, Außerirdische, Kohlsuppe und Blähungen

Wenn sie nicht gerade die nach ihrem Geheimrezept selbstgebraute Kohlsuppe in sich hineinlöffeln, gönnen sie sich ein Fläschchen guten Rotwein. Das ländliche Idyll gerät völlig außer Fugen, als eines Nachts eine fliegende Untertasse auf dem Hof landet und ein merkwürdiger Alien Louis einen Besuch abstattet. Von nun an hat Louis jede Nacht außerirdischen Besuch, denn die Wesen vom anderen Stern sind ganz verrückt nach seiner Kohlsuppe.

Um ihm eine Freude zu machen, lassen die Freunde aus dem All Louis' Frau wieder auferstehen. Das bringt noch mehr Chaos in das Leben der beiden Trunkenbolde – und bald steht das ganze Dorf Kopf. Louis de Funès sorgt einfach immer für Spaßunterhaltung de luxe. Dieser grandiose Klamauk mit dem typischen De-Funès-Humor und einem nervtötenden Besucher aus dem All ist definitiv in die Komödiengeschichte eingegangen.

Zu sehen heute Abend ab 20:15 Uhr beim Sender NITRO.