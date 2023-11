Heute Abend im TV: Kult-Action im Dreierpack mit Sylvester Stallone – In den 1980er Jahren entstand eine Filmikone, die bis heute in der Actionwelt unvergessen ist: John Rambo. Gespielt von Sylvester Stallone, wurde dieser Charakter zum Synonym für rohe Kraft, mitreißende Charakterentwicklung und atemberaubende Actionsequenzen.

Die „Rambo“-Reihe, allen voran die ersten drei Filme, bietet eine fesselnde Mischung aus Spannung, Drama und fulminante Kampfszenen, die auch nach Jahrzehnten noch begeistern. Heute Abend gibt es die ersten drei „Rambo“-Klassiker am Stück im Free-TV zu sehen. Der erste Film der Reihe, „Rambo – First Blood“, führt uns in die Welt eines ehemaligen Green Berets, der nach dem Vietnamkrieg in seine Heimat zurückkehrt.

Ein-Mann-Armee räumt auf

Die Anpassung an das zivile Leben und die Konfrontation mit der Vergangenheit sind zentrale Themen des Films. „Rambo“ ist zwar in erster Linie ein spannender Actioner, aber auch ein tiefgründiges Drama, das die Nachwirkungen des Krieges aufzeigt. In „Rambo II – Der Auftrag“ sehen wir einen anderen Rambo, einen, der zurück nach Vietnam muss, um amerikanische Kriegsgefangene zu retten. Dieser Teil der Reihe ist bekannt für seine intensiven Kampfszenen und abermals die Darstellung von Rambos Fähigkeiten als Einzelkämpfer.

„Rambo III“ hingegen führt die Ein-Mann-Armee nach Afghanistan, wo er an der Seite der Mudschaheddin gegen sowjetische Truppen kämpft. Der Film, der während des Kalten Krieges spielt, zeigt eine andere Facette des Charakters und thematisiert internationale Konflikte. Die ikonische „Rambo“-Reihe bietet beste Action-Unterhaltung und gehören mittlerweile zur Filmgeschichte.

Rambo I bis III im Free-TV

Heute Abend am 24. November 2023 bietet RTL ZWEI eine seltene Gelegenheit, die ersten drei ikonischen Filme der legendären „Rambo“-Reihe hintereinander zu genießen. Beginnend mit „Rambo“ um 20:15 Uhr, gefolgt von „Rambo II – Der Auftrag“ um 22:05 Uhr und abschließend „Rambo III“ um 23:55 Uhr – Ein Muss für Fans des Actiongenres und diejenigen, die einen klassischen Filmabend erleben möchten.