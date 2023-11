Heute Abend im TV: Kevin Costners mitreißendes Sci-Fi-Abenteuer – Die Vision einer postapokalyptischen Welt, in der die Polkappen geschmolzen sind und die Zivilisation auf dem Wasser treibt, ist das Herzstück des Sci-Fi-Abenteuers „Waterworld“. In diesem filmischen Universum ist Land das kostbarste Gut und die Überlebenden sind auf der ständigen Suche danach.

Im Zentrum der Handlung steht der Mariner, dargestellt von Kevin Costner, ein Einzelgänger, der sich mit seinem Trimaran durch die endlosen Meere kämpft. Die Begegnung mit Helen und der jungen Enola bringt eine Wende in sein Leben. Enola trägt ein Tattoo, das den Schlüssel zu „Dryland“, dem letzten bekannten Stück Festland, darstellen könnte.

Visuelles Spektakel und spannendes Abenteuer

Die Besonderheit von „Waterworld“ liegt in seiner Produktion. Die wasserreiche Kulisse verlangte den Schauspielern und der Crew einiges ab und führte zu einem der teuersten Filmsets der damaligen Zeit. Die Action-Sequenzen auf dem Wasser sind ein visuelles Spektakel, dass die Zuschauer in eine Welt eintauchen lässt, die so fremd wie faszinierend ist.

Für Fans von Science-Fiction und Abenteuer bietet „Waterworld“ heute Abend am 15. November 2023 um 20:15 Uhr auf Nitro eine willkommene Flucht aus dem Alltag. Der Film ist eine Reise in eine Zukunft, die hoffentlich reine Fiktion bleibt, aber dennoch zum Nachdenken anregt über unseren Umgang mit dem Planeten und seinen Ressourcen.