Heute Abend im TV: Jason Stathams adrenalingeladener Actionthriller – Actionfans aufgepasst! Heute Abend erwartet euch ein echtes Genre-Highlight. Denn Jason Statham sorgt im Film „Safe – Todsicher“ für eine packende Mischung aus Spannung und Adrenalin pur. Der 2011 veröffentlichte Actionthriller „Safe – Todsicher“ dreht sich um Luke Wright, gespielt von Jason Statham, einen ehemaligen Elite-Agenten, dessen Leben auf dramatische Weise umgekrempelt wird.

Die Geschichte nimmt eine rasante Wendung, als Luke das Leben eines jungen Mädchens rettet, das ein gefährliches Geheimnis in sich trägt. Sie verfügt über eine seltene Gabe, die sie ins Visier der russischen Mafia, korrupter NYPD-Beamten und chinesischer Triaden bringt. Der Film, unter der Regie von Boaz Yakin, ist bekannt für seine intensiven Action-Szenen und Stathams überzeugende Darstellung eines Anti-Helden, der sich seinen Weg durch eine korrupte und gefährliche Welt bahnt.

Jason Statham überzeugt als Anti-Held

Der Thriller verwebt geschickt Elemente des Crime-Genres mit einer packenden Storyline, die die Zuschauer von Anfang bis Ende fesselt. Neben Jason Statham glänzt der Film mit weiteren talentierten Darstellern wie Catherine Chan als das junge Mädchen Mei und Chris Sarandon in der Rolle des korrupten Bürgermeisters. Die Regie von Boaz Yakin verleiht dem Film ein einzigartiges Flair.

Yakin, bekannt für seinen kreativen Ansatz in der Filmgestaltung, schafft es, die Zuschauer in die dunklen Ecken von New York City zu entführen und sie an der gefährlichen Reise von Luke und Mei teilhaben zu lassen. „Safe – Todsicher“ läuft heute Abend am 30. November 2023 um 22:25 Uhr auf Vox.