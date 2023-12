Heute Abend im TV: Ikonischer Krimi-Klassiker – Mittlerweile gibt es einige Verfilmungen, die auf dem legendären, gleichnamigen Roman von Agatha Christie basieren. Wobei die filmische Umsetzung des Meisterwerks der Krimi-Literatur aus dem Jahr 1974 zu den legendären Krimi-Klassikern gehört. Zumal „Mord im Orient-Express“ brillant umgesetzt wurde und so ein Paradebeispiel für spannende Kriminalgeschichten auf der gro0ßen Leinwand darstellt.

Der Regisseur Sidney Lumet schaffte es vor allem, die Essenz von Christies Werk einzufangen und in eine visuell beeindruckende Filmproduktion zu übersetzen. Die Geschichte beginnt in Istanbul, von wo aus der luxuriöse Orient-Express seine Fahrt durch das winterliche Europa antritt. An Bord befindet sich eine bunte Mischung internationaler Passagiere, darunter auch der berühmte belgische Detektiv Hercule Poirot, gespielt von Albert Finney.

Der Film besticht durch sein exzellentes Ensemble

Als einer der Passagiere, ein wohlhabender Amerikaner, unter mysteriösen Umständen ermordet wird, entwickelt sich die Zugfahrt zu einer fesselnden Morduntersuchung. Poirot nutzt seine außergewöhnlichen detektivischen Fähigkeiten, um die Geheimnisse jedes Passagiers zu entwirren und den Täter zu entlarven. Der Film besticht durch sein exzellentes Ensemble, darunter Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery und viele andere.

Die sorgfältig gestalteten Sets und die authentische Kostümierung versetzen die Zuschauer direkt in die 1930er Jahre, die Zeit, in der die Handlung spielt. Was „Mord im Orient-Express“ weiterhin auszeichnet, ist seine technische und künstlerische Umsetzung. Die Kameraführung, der Schnitt und die Musikuntermalung sind präzise auf die Spannungsbögen der Geschichte abgestimmt und verstärken das Mysterium des Films.

Krimi-Klassiker zur Primetime

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Ingrid Bergman, die für ihre Rolle als schüchterne schwedische Missionarin mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Heute Abend am 03. Dezember 2023 bietet sich die Gelegenheit, dieses Meisterwerk im Free-TV zu erleben. „Mord im Orient-Express“ wird um 20:15 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt.