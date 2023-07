Heute Abend im TV: Bully Herbigs legendäre Sci-Fi-Parodie – Michael „Bully“ Herbig hat das deutsche Comedy-Genre in den letzten Dekaden bedeutend mitgeprägt. So gehen unter anderem Kult-Comedy-Formate wie die unvergessene „Bullyparade“ und etliche deutsche Komödien wie „Erkan & Stefan“, „Der Schuh des Manitu“, „Hui Buh – Das Schlossgespenst“ oder „Wickie und die starken Männer“ auf das Konto von Herbig.

Nicht zu vergessen die legendäre Sci-Fi-Parodie „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ aus dem Jahre 2004. Wer Bock auf die deutsche Kult-Komödie hat, kann sich den großen Comdey-Spaß heute Abend im Free-TV anschauen und dabei die Lachmuskeln trainieren, aber auch entspannt die Seele baumeln lassen. Freuen darf man sich bei dem großen Filmklamauk und der unübersehbaren Parodie auf das Sci-Fi-Genre von „Star Wars“ bis „Star Trek“ auf reichlich Situationskomik und noch mehr unvergessene Gags und Sprüche.

Mit einem gigantisch starken Cast mit Michael Herbig, Rick Kavanian, Christian Tramitz, Anja Kling, Til Schweiger sowie Sky du Mont in den Hauptrollen. In „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ hat die Menschheit im Jahr 2054 den Mars den Mars besiedelt. 250 Jahre später kehren die Nachkommen der ersten Siedler zurück. Ihr Ziel ist es, die Erde zu erobern und deren Bewohner zu vernichten.

Und tatsächlich scheint die Lage aussichtslos: Die Invasion hat begonnen. Königin Metapha befiehlt dennoch, „nicht den Sand in den Kopf zu stecken“. Denn es gibt eine letzte Hoffnung: Die Besatzung des „(T)Raumschiff Surprise“ muss auf einer Zeitreise die Besiedlung des Mars rückgängig machen. Die Crew hat allerdings eine sehr viel dringendere Mission: Sie steckt mitten in der Vorbereitung ihrer Tanznummer für die „Miss Waikiki Wahl“.

Außerdem landen Käpt’n Kork und seine intergalaktischen Begleiter Schrotty und Mr. Spuck stets in falschen Epochen. Das alles endet in bester Unterhaltung mit einem immens hohen Spaßfaktor für lockere Abendunterhaltung. Wer also heute Abend eine wilde Zeitreise mit dem „(T)Raumschiff Surprise“ machen will, sollte um 20:15 Uhr den Sender Sat1 einschalten!