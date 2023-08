Heute Abend im TV: Gewaltiges Antikriegsepos mit Robert De Niro – Das Genre der Antikriegsfilme hat in seiner Geschichte schon so einige Meisterwerke hervorgebracht. Es sind schockierende, bewegende und mitreißende Streifen, sie sich vornehmlich als Kritik am Krieg verstehen. Gerade mit Blick auf den Vietnamkrieg stechen so Kultstreifen wie beispielsweise „Apocalypse Now“, „Full Metal Jacket“ oder „Geboren am 4. Juli“ hervor.

Nicht zu vergessen das gewaltige und eindringliche Antikriegsepos „Die durch die Hölle gehen“, im Original „The Deer Hunter“, den ihr heute Abend im Free-TV genießen könnt. Dieser Film gehört zu den authentischsten des Genres und zeigt ganz ohne großes Schlachtengetümmel die schwerwiegenden Folgen des Vietnamkrieges auf die zerstörten Seelen der Soldaten.

Dreistündiges Antikriegsepos

Das dreistündige Antikriegsepos wurde inszeniert von Regisseur Michael Ciminos, der auf einen bockstarken Cast mit unter anderem Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep und John Cazale gesetzt hat. „Die durch die Hölle gehen“ nimmt sich dabei viel Zeit, um ein verstricktes Netz aus Bedrohung und Bedrückung zu spannen. Alles beginnt mit einer Hochzeitsfeier, der für den jungen Ehemann und zwei seiner Freunde zum bitteren Abschied wird.

Denn am nächsten Tag werden Mike, Steven und Nick direkt in die tosende Hölle des Vietnamkrieges geschickt. Nach erbarmungslosem Kampf werden die drei im Dschungel gefangengenommen. Ihre Aufseher spielen mit den Gefangenen ein tödliches Spiel: Russisches Roulette. Nach gelungener Flucht kehrt Mike als gebrochener Mann in die Heimat zurück.

Nick, der beim Roulette überlebte, verdingt sich indes als „Unbesiegbarer“ dieses teuflischen Spiels in den Vergnügungsvierteln von Vietnam. Mike fliegt letzten Endes zurück nach Vietnam, um seinen Freund auch aus dieser Hölle herauszuholen. Wer Lust auf ein Meisterwerk unter den Antikriegsfilmen hat, sollte sich unbedingt heute Abend Zeit nehmen und sich „Die durch die Hölle gehen“ ansehen. Diesen gibt es ab 21:35 Uhr auf ARTE!