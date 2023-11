Heute Abend im TV: Fulminantes Sci-Fi-Action-Feuerwerk – Es ist wieder soweit: Roboter, die sich in Fahrzeuge verwandeln können, erobern das TV-Programm. „Transformers – Die Rache“, der zweite Film des „Transformers“-Franchise, bringt eine explosive Mischung aus Action, Science-Fiction und beeindruckenden visuellen Effekten direkt ins heimische Wohnzimmer. Die Geschichte knüpft an den ersten Teil an und folgt Sam Witwicky, gespielt von Shia LaBeouf, der erneut in den Kampf zwischen den heroischen Autobots und den bösen Decepticons hineingezogen wird.

Diesmal ist es eine uralte Decepticon-Figur namens The Fallen, die auf die Erde zurückkehrt, um Rache zu nehmen. Die Autobots, angeführt von Optimus Prime, müssen nicht nur die Erde, sondern auch das Universum vor der Zerstörung bewahren. Die Regie übernahm erneut Michael Bay, bekannt für seine actiongeladenen Blockbuster. Der Film präsentiert eine Welt, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmt und stellt dabei die Frage, was es bedeutet, wirklich menschlich zu sein.

Spezialeffekte sind das Herzstück des Films

Auch visuell ist „Transformers – Die Rache“ ein echtes Schmankerl. Die Spezialeffekte sind das Herzstück des Films und wurden von dem renommierten Unternehmen Industrial Light & Magic kreiert. Sie schaffen es, die riesigen Roboter so realistisch wie möglich erscheinen zu lassen, und das mitten in realen Umgebungen. Der Soundtrack, komponiert von Steve Jablonsky, unterstützt die dramatische Inszenierung und trägt wesentlich zur Atmosphäre bei.

Die Besetzung beinhaltet neben Shia LaBeouf auch Megan Fox, die die weibliche Hauptrolle übernimmt. Unterstützt werden sie von einem Staraufgebot, zu dem Namen wie Josh Duhamel und John Turturro zählen. „Transformers – Die Rache“ der bereits 2009 in die Kinos kam, hat nichts von seiner Faszination verloren. Für Fans von Science-Fiction und Action bietet der heutige TV-Abend am 18. November 2023 also ein echtes Highlight: „Transformers – Die Rache“ wird um 20:15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.