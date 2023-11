Heute Abend im TV: Fortsetzung der kultigen Horror-Action – Wenn die Nacht ihren dunklen Mantel über die Welt legt, erwachen Geschichten, die das Prickeln der Gänsehaut versprechen. Eine solche Geschichte entführt die Zuschauer in die verborgenen Ecken der Mythen und Legenden, wo das ewige Ringen zwischen Vampiren und Werwölfen weiterlebt.

„Underworld: Evolution“, die Fortsetzung des kultigen Vorgängers „Underworld“, knüpft nahtlos an die Ereignisse an, die Fans der dunklen Fantasy-Welt bereits in ihren Bann gezogen haben. Ohne einen Tropfen Zeit zu verschwenden, greift „Underworld: Evolution“ die Fäden seines Vorgängers auf. Das Publikum findet sich an der Seite von Selene, einer Vampirkriegerin mit einer Neigung zur Rebellion, und Michael, einem Hybriden aus Vampir und Werwolf.

Kate Beckinsale kehrt als Selene zurück

Das Duo setzt alles daran, dass Geheimnis ihrer jeweiligen Rassen zu lüften und stößt dabei auf historische Intrigen, die tief in der Vergangenheit verwurzelt sind. Die dunkle Ästhetik des Films, gepaart mit einer Story, die tiefer in die historische Mythologie der „Underworld“-Reihe eintaucht, bildet das Rückgrat dieser Fortsetzung.

Mit atemberaubenden Kampfszenen und einer detaillierten Welt, die die feinen Linien zwischen Gut und Böse verwischt, erweitert „Underworld: Evolution“ die Grenzen seiner eigenen Filmwelt und erkundet neue Abgründe im Universum der Nachtgestalten. Nicht nur die Erzählung, auch die Charaktere tragen die Essenz von „Underworld: Evolution“. Kate Beckinsale kehrt als Selene zurück, um erneut die facettenreiche Vampir-Dame zu verkörpern, deren Kampfeskraft ebenso beeindruckend ist wie ihr taktisches Geschick.

Reise in die Abgründe der Nacht

An ihrer Seite Scott Speedman als Michael, der als neu erwachter Hybrid seine Position in der übernatürlichen Hierarchie erst noch finden muss. Fans der ersten Stunde sowie Neulinge, die einen Hang zu vampirischen Action-Epen haben, können sich auf eine Fortsetzung freuen, die nicht nur die Mythologie erweitert, sondern auch die Charaktertiefe vertieft. Wer sich für eine Reise in die Abgründe der Nacht bereit fühlt, sollte nicht verpassen, wie sich die Tore zur Unterwelt öffnen.

„Underworld: Evolution“ findet heute Abend am 06. November 2023 seinen Weg um 23:00 Uhr auf Kabel Eins ins Free-TV.