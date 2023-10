Heute Abend im TV: Einer der besten Filme mit Sylvester Stallone – Wir erinnern uns an Frank Leone, der in einen Hochsicherheitstrakt verlegt wird und dort gegen sadistische Wärter sowie einen überaus niederträchtigen Direktor bestehen muss. Die Rede ist natürlich von „Lock Up – Überleben ist Alles“, ein Klassiker aus den 80ern, der heute Abend im TV großes Heimkino bietet.

Es ist ein fulminanter Action-Thriller, der mit beklemmender Spannung ein starkes Duell zwischen Sylvester Stallone und Donald Sutherland präsentiert, die hier schauspielerisch zur Höchstform auflaufen. Ein unvergessener Streifen aus dem Jahre 1989, ein Klassiker und Kultfilm. Deshalb wird dieser Streifen auch immer direkt nach „Rambo“, „Rocky“ und „Over The Top“ genannt, wenn Fans sowie Kritiker über die besten Streifen Stallones sprechen.

Wenn der Knast zur Hölle wird

Sollte jemand hier wirklich noch eine filmische Wissenslücke besitzen, nachfolgend der Plot zu diesem Hammerstreifen: Skrupellose „Lebenslängliche“, sadistische Wärter und ein teuflischer Direktor: Gateway, das härteste Zuchthaus Amerikas, ist die Hölle auf Erden. Sechs Monate vor seiner Entlassung wird der Häftling Frank Leone nach Gateway überführt. Der Grund ist: Direktor Drumgoole will Rache. Leone hatte ihn einst in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht und seine Karriere beendet.

Drumgoole hat nur ein Ziel: Leone soll Gateway nie mehr verlassen dürfen. Und wenn, dann im Sarg. Doch weder Einzelhaft noch Demütigungen, selbst ein Mordanschlag können den Gefangenen aus der Reserve locken. Als Drumgoole aber einen Wärter beauftragt, Leones Freundin zu vergewaltigen, explodiert der Häftling. Ihm bleibt keine andere Wahl: Er muss fliehen. Doch damit hat Frank Leone sein Todesurteil unterschrieben.

So, nun aber genug der Worte, wer Lust auf „Lock Up – Überleben ist Alles“ bekommen hat, sollte heute Abend um 23:15 Uhr auf den Sender Kabel Eins schalten!